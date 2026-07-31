Čelsi prijavio sam sebe i dobio kaznu od 10.000.000 funti, oduzimanje bodova ako ponovi prekršaj

Istraga je pokrenuta na osnovu kršenja tri ključna seta pravila: Propisa o fudbalskim agentima, Propisa o radu sa posrednicima, kao i Propisa o investiranju trećih strana u igrače.

Iz londonskog kluba je potvrđeno da su kompletne neregularnosti isplivale na videlo zahvaljujući novom vlasničkom strukturom. Konzorcijum "BlueCo" je tokom procesa dubinske analize prilikom preuzimanja kluba 2022. godine uočio istorijske propuste, nakon čega je samoinicijativno stupio u kontakt sa FA, prijavio nepravilnosti i ponudio potpunu saradnju. Čelsi je tokom istrage dostavio hiljade propratnih dokumenata i zvanično priznao svih 74 tačke optužbe.

Tokom procesa donošenja sankcija došlo je do preokreta. Nezavisna regulatorna komisija je prvobitno, uz novčanu kaznu od 10.000.000 funti, izrekla i uslovnu kaznu oduzimanja šest bodova. Ipak, rukovodstvo Čelsija je uložilo žalbu na taj deo odluke, koju je nezavisni Odbor za žalbe uvažio. Oduzimanje bodova je u potpunosti poništeno i zamenjeno suspendovanom zabranom registracije novih igrača tokom dva uzastopna prelazna roka.

Iz FA je precizirano da će suspenzija transfera biti aktivirana jedino ukoliko Čelsi ponovi slične prekršaje u periodu do 30. juna 2027. godine. To u praksi znači da klub može nesmetano da nastavi sa kupovinom i registrovanjem fudbalera, pod uslovom da u međuvremenu ne prekrši pravila. Takođe, potvrđeno je da će celokupan iznos novčane kazne od 10.000.000 funti biti usmeren u razvoj bazičnog fudbala širom Engleske.

Sa ovim epilogom, Čelsi je kroz istorijska kršenja finansijskih i administrativnih propisa, uz ranije nagodbe sa UEFA i Premijer ligom koje su takođe proistekle iz istraga pokrenutih nakon dolaska novog vlasništva, ukupno platio više od 18.000.000 funti u vidu kazni različitim fudbalskim telima.

U zvaničnom saopštenju klub je pozdravio odluku, istaknuvši da ona predstavlja kraj procesa započetog njihovom dobrovoljnom prijavom i transparentnom saradnjom. Iz Čelsija poručuju da im uklanjanje pretnje oduzimanjem bodova donosi preko potrebnu stabilnost i mir pred nastavak takmičenja.

Ipak, administrativni problemi za pojedince koji su u prošlosti vodili klub još uvek nisu završeni. Iz FA su poručili da, iako je postupak protiv samog kluba uspešno okončan, njihova odvojena istraga o potencijalnoj individualnoj odgovornosti i prekršajnom ponašanju pojedinaca povezanih sa ovim slučajem i dalje traje.