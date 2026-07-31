Sada se čeka crno-bela bomba na beku

Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 17:28
Ostaje još jedan igrač da popuni bekovsku liniju Partizan Mozzart Beta za narednu sezonu
Posle određene neizvesnosti oko sudbine Kajla Olmana u Partizanu, nije se znalo koliko će još igrača crno-beli dovesti u spoljnoj liniji, ali sada kada je pomenuti košarkaš ozvaničen, jasno je da klub iz Humske cilja još jednog košgetera koji bi popunio rotaciju, a po svoj prilici taj igrač bi morao da bude primarna opcija na poziciji dva.
Naime, alfa i omega tima je svakako Karlik Džons, koji će sve imati u svojim rukama. Alesandro Pajola je tu da bude njegova sušta suprotnost, da pomogne u prenosu lopte, da grize u odbrani i popuni sve rupe kako bi odmorio Karlika. Stigao je na opšte iznenađenje i Luka Vildoza, koji bi mogao da bude spektakularno pojačanje. Uostalom, ljudi u Srbiji znaju kako je izgledao u prvom delu sezone u dresu Zvezde, kada je bio jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u čitavoj Evropi, ali od tada je promenio tri kluba i povrede su ga značajno usporile. Sada je stigao i pomenuti Olman, koji je najveća misterija i teško je u ovom momentu pričati šta može da se očekuje od igrača koji će naredne sezone biti debitant u Evroligi, ali ono što znamo jeste da je izuzetno napredovao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu, a onda prošle sezone zaista dominirao u Evrokupu. Da li će to uspeti da prenese na Evroligu, ostaje da vidimo.
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Sada je pitanje ko će doći na tu preostalu „rupu“ na poziciji beka šutera. Traži se neko ko će biti primarna opcija i ko bi morao da pravi konkretnu razliku od prve utakmice, ali najveće je pitanje ko će to biti. Odavno je bila zamisao da to bude Armoni Bruks, neko koga je sportski sektor procenio kao idealnog da bude u tandemu sa Karlikom. Sve je bilo dogovoreno, apsolutno svaki detalj dogovoren, jedina stavka koja je trebala da se precrta bio je potpis, ali se on nije dogodio. Veliku ulogu su odigrali zastupnici Armonija Bruksa, koji su u „tajnoj operaciji“ dobili značajno veća sredstva od Asvela, ali i tu je sada karma donekle odigrala ulogu.
Asvel neće imati budžet kakav je zamišljen i, po svemu sudeći, Armoni Bruks neće sledeće sezone igrati u Francuskoj. Doduše, takođe treba biti realan i istaći da momak koji je prošle sezone bio MVP finala šampionata Italije neće imati poteškoća da pronađe angažman. Španski mediji pominju Real Madrid, ali nikakvih konkretnih dešavanja nema, a Partizanu svakako treba jedan takav igrač, pa se čeka da li će eventualno biti kontaktiran.
Kada pričamo o imenima koja bi barem na papiru bila izvanredna, onda je to Loni Voker, ime koje se sve češće pominje na društvenim mrežama. Ipak, treba biti strpljiv i videti da li je klub iz Humske krenuo u lov na takvo ime.
Naravno, tu je bio i Vendel Mur, momak koji je takođe bio nadomak crno-belog tima. Ali onda je i on imao seriju driblinga kojima je prvo izvrteo Partizan, a onda i Rim, da bi na kraju otišao u Virtus iz Bolonje. Šta se tačno dešavalo u tih 36 sati gde je bio prvo nadomak Partizana, onda nadomak Rima, da bi potpisao za Virtus... To samo on zna.
Podsetimo da je bilo priče i sa Petijem Milsom, koji je na kraju umesto Partizana odlučio da ode u Asvel kod prijatelja Tonija Parkera, ali, po svemu sudeći, i taj posao je stopiran.
Sada samo ostaje da se vidi kako će uprava kluba odraditi prelazni rok do kraja, koji je u jednom momentu izgledao zaista kataklizmično da bi se vremenom, realno, popravio sa imenima kao što je Lamar Stivens... Uz beka, treba da stignu igrači koji pokrivaju pozicije tri i četiri.
Partizan Mozzart Bet je do sada imao izuzetno aktivan prelazni rok u kom su zvanično predstavljeni pomenuti Stivens, potom Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanasković, a danas i Kajl Olman. Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.