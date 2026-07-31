Sada se čeka crno-bela bomba na beku

Posle određene neizvesnosti oko sudbine Kajla Olmana u Partizanu, nije se znalo koliko će još igrača crno-beli dovesti u spoljnoj liniji, ali sada kada je pomenuti košarkaš ozvaničen, jasno je da klub iz Humske cilja još jednog košgetera koji bi popunio rotaciju, a po svoj prilici taj igrač bi morao da bude primarna opcija na poziciji dva.

Naime, alfa i omega tima je svakako Karlik Džons, koji će sve imati u svojim rukama. Alesandro Pajola je tu da bude njegova sušta suprotnost, da pomogne u prenosu lopte, da grize u odbrani i popuni sve rupe kako bi odmorio Karlika. Stigao je na opšte iznenađenje i Luka Vildoza, koji bi mogao da bude spektakularno pojačanje. Uostalom, ljudi u Srbiji znaju kako je izgledao u prvom delu sezone u dresu Zvezde, kada je bio jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u čitavoj Evropi, ali od tada je promenio tri kluba i povrede su ga značajno usporile. Sada je stigao i pomenuti Olman, koji je najveća misterija i teško je u ovom momentu pričati šta može da se očekuje od igrača koji će naredne sezone biti debitant u Evroligi, ali ono što znamo jeste da je izuzetno napredovao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu, a onda prošle sezone zaista dominirao u Evrokupu. Da li će to uspeti da prenese na Evroligu, ostaje da vidimo.