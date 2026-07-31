Atipičan produžetak u Kruševcu: Pozvali Balevića na sastanak i stavili ga pred svršen čin

Predsednik kluba Miloš Nenezić istakao je da je ovim gestom Napredak želeo da se oduži mladom golmanu za odanost i sjajne igre.

"Imao je priliku da ode u inostranstvo za višestruko veći ugovor, dozvolili bismo mu, iako ponuda nije bila adekvatna za Klub, ali Lazar je odbio i odlučio da ostane u Napretku. Pritom, nije tražio povećanje plate. On je jedan od retkih i svetlih primera kako se voli i poštuje Klub. Sjajan mladi čovek, koji je, kao odlikaš, dokazao da škola i sport mogu zajedno. Povrh svega, divno vaspitan, iz porodice za primer, objasnio je Nenezić odluku uprave.

Sam fudbaler priznaje da je bio potpuno zatečen ovakvim raspletom događaja.

"Hvala, ne znam šta bih drugo rekao. Zaista lepo iznenađenje. Ja sam Napretkovo dete, dobio sam priliku sa 16 i po godina da stanem na gol prvog tima, samim tim i da skrenem pažnju na sebe. Kao Napretkov golman stekao sam status reprezentativca i najnormalnije je da poštujem klub koji mi je sve to omogućio i imam obavezu da se odužim", poručio je sa širokim osmehom Balević, koji u avgustu puni 19 godina.

I pored brojnih spekulacija o transferu, mladi golman naglašava da nigde ne žuri.

"Već sam rekao da neću otići iz Napretka dok ne stigne ponuda, koja je, koliko dobra za mene, toliko i za Klub. Uostalom, nigde ne žurim, ima vremena i za inostranstvo, sada je primarno da u prvenstvo uđemo na pravi način, da od prvog kola potvrdimo ambicije i svi zajedno doprinesemo povratku u Super ligu", zaključio je Balević, koji je i zvanično stavio potpis na novi aneks ugovora.