Atipičan produžetak u Kruševcu: Pozvali Balevića na sastanak i stavili ga pred svršen čin
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 17:32
Predsednik Nenezić istakao da je mladi golman odbio ponudu iz inostranstva koja nije bila adekvatna za klub i da je nagrađen povećanjem plate
Iako su ispali u drugi rang takmičenja srpskog fudbala, pokušavaju u Napretku da održe dobru atmosferu u klubu i iznađu originalne načine da obave neke naizgled dosadne, administrativne poslove. Kruševački Napredak povukao je potez koji se retko viđa u modernom fudbalu. Mladi golman i omladinski reprezentativac Srbije, Lazar Balević, pozvan je na klupski sastanak bez ikakvog dodatnog objašnjenja, a tamo ga je dočekalo pravo iznenađenje, aneks ugovora sa značajnim povećanjem primanja.
Kako u saopštenju Napretka pišu, Iako se ovog leta pisalo o njegovom prelasku u Crvenu zvezdu, kao i o inostranim ponudama koje su garantovale višestruko veću zaradu, osamnaestogodišnji čuvar mreže odlučio je da ostane veran Kruševljanima, i to bez ikakvih prethodnih zahteva za povišicu.
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Predsednik kluba Miloš Nenezić istakao je da je ovim gestom Napredak želeo da se oduži mladom golmanu za odanost i sjajne igre.
"Imao je priliku da ode u inostranstvo za višestruko veći ugovor, dozvolili bismo mu, iako ponuda nije bila adekvatna za Klub, ali Lazar je odbio i odlučio da ostane u Napretku. Pritom, nije tražio povećanje plate. On je jedan od retkih i svetlih primera kako se voli i poštuje Klub. Sjajan mladi čovek, koji je, kao odlikaš, dokazao da škola i sport mogu zajedno. Povrh svega, divno vaspitan, iz porodice za primer, objasnio je Nenezić odluku uprave.
Sam fudbaler priznaje da je bio potpuno zatečen ovakvim raspletom događaja.
"Hvala, ne znam šta bih drugo rekao. Zaista lepo iznenađenje. Ja sam Napretkovo dete, dobio sam priliku sa 16 i po godina da stanem na gol prvog tima, samim tim i da skrenem pažnju na sebe. Kao Napretkov golman stekao sam status reprezentativca i najnormalnije je da poštujem klub koji mi je sve to omogućio i imam obavezu da se odužim", poručio je sa širokim osmehom Balević, koji u avgustu puni 19 godina.
I pored brojnih spekulacija o transferu, mladi golman naglašava da nigde ne žuri.
"Već sam rekao da neću otići iz Napretka dok ne stigne ponuda, koja je, koliko dobra za mene, toliko i za Klub. Uostalom, nigde ne žurim, ima vremena i za inostranstvo, sada je primarno da u prvenstvo uđemo na pravi način, da od prvog kola potvrdimo ambicije i svi zajedno doprinesemo povratku u Super ligu", zaključio je Balević, koji je i zvanično stavio potpis na novi aneks ugovora.