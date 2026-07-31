Konačno završena saga! Mario Hezonja je novi košarkaš Klivlenda

Završena je i najveća transfer saga u Madridu ovog leta. Mario Hezonja i zvanično je završio epizodu u Realu i vraća se u NBA. Hrvatski reprezentativac postao je novi član Klivlend Kavalirsa čime se posle šest godina vraća u najjaču ligu sveta. Hrvatski reprezentativac obavezao se na jednogodišnju saradnju sa NBA šampionom iz 2016, vrednu 2.800.000 dolara.

Iako je njegov dolazak u Klivlend bio dogovoren još pre nekoliko dana, ozvaničenje transfera odloženo je zbog komplikacije oko izlazne klauzule u ugovoru sa Real Madridom. Naime, novac za otkup nije uplaćen do 20.jula, koji je bio krajnji rok za aktiviranje klauzule, pa je čitav posao nakratko doveden u pitanje. Ipak dve strane su čini se u međuvremenu pronašle rešenje, te je Hezonjin prelazak u redove Kavalirsa i zvanično potvrđen.