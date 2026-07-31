Konačno završena saga! Mario Hezonja je novi košarkaš Klivlenda
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 18:21
Hrvatski košarkaš potpisao je jednogodišnji ugovor vredan 2.800.000 dolara
Završena je i najveća transfer saga u Madridu ovog leta. Mario Hezonja i zvanično je završio epizodu u Realu i vraća se u NBA. Hrvatski reprezentativac postao je novi član Klivlend Kavalirsa čime se posle šest godina vraća u najjaču ligu sveta. Hrvatski reprezentativac obavezao se na jednogodišnju saradnju sa NBA šampionom iz 2016, vrednu 2.800.000 dolara.
Iako je njegov dolazak u Klivlend bio dogovoren još pre nekoliko dana, ozvaničenje transfera odloženo je zbog komplikacije oko izlazne klauzule u ugovoru sa Real Madridom. Naime, novac za otkup nije uplaćen do 20.jula, koji je bio krajnji rok za aktiviranje klauzule, pa je čitav posao nakratko doveden u pitanje. Ipak dve strane su čini se u međuvremenu pronašle rešenje, te je Hezonjin prelazak u redove Kavalirsa i zvanično potvrđen.
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Hrvatski košarkaš iza sebe ostavlja veoma uspešnu epizodu u Madridu. Tokom četiri godine osvojio je Evroligu, dve titule prvaka Španije i izrastao je u jednog od lidera ekipa. Prethodne sezone poneo je i priznanje za najkorisnijeg igrača ACB lige, gde je beležio 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija. U Evroligi prosečno je postizao 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije.
Za krilnog košarkaša ovo će biti povratak u NBA gde je ranije nosio dresove Orlando Medžika, Njujork Niksa i Portland Trejl Blejzersa.
Što se tiče madridskog kluba, ekipu su do sada pored Hezonje napustili i Trejl Lajls, Omer Jurtseven, Madi Sisoko, Aleks Len i Dejvid Kremer koji je pojačao redove Crvene zvezde.