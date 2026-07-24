Crna mamba krasi dresove Barselone

Barselona je predstavila rezervne dresove za narednu sezonu, sa zanimljivim detaljem. Ispod grba Barselone će biti logo "Crna mamba" u sećanje na Kobija Brajanta. Umesto loga kompanije koja proizvodi dresove, naći će se logo jednog od najboljih košarkaša u istoriji, koji je nažalost tragično nastradao pre šest godina, ali ga košarkaški svet ne zaboravlja.

U saradnji sa proizvođačem "Najkijem", dogovoreno je da taj logo bude tokom čitave sezone ispod grba kluba, ali samo za rezervne dresove. Tako će se ukazati čast petostrukom šampionatu, a logo je dizajnirala kompanija koja ga je nekada sponzorisala, tačnije dizajner Erik Avar.