Crna mamba krasi dresove Barselone
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Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 17:28
U čast Kobiju Brajantu
Barselona je predstavila rezervne dresove za narednu sezonu, sa zanimljivim detaljem. Ispod grba Barselone će biti logo "Crna mamba" u sećanje na Kobija Brajanta. Umesto loga kompanije koja proizvodi dresove, naći će se logo jednog od najboljih košarkaša u istoriji, koji je nažalost tragično nastradao pre šest godina, ali ga košarkaški svet ne zaboravlja.
U saradnji sa proizvođačem "Najkijem", dogovoreno je da taj logo bude tokom čitave sezone ispod grba kluba, ali samo za rezervne dresove. Tako će se ukazati čast petostrukom šampionatu, a logo je dizajnirala kompanija koja ga je nekada sponzorisala, tačnije dizajner Erik Avar.
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Gornji deo dresa je crne boje, koja se postepeno preliva u ljubičastu ka sredini. Ovo nije prvi put da se na Barseloninom dresu nalazi logo pokojne NBA legende Kobija Brajanta, pošto je još u leto 2025. krasio zlatnu garnituru fudbalskog tima, dok će se ove godine naći i na drugom kompletu, čija je kombinacija boja veoma slična dresu košarkaške ekipe.
Podsećamo, Kobi Brajant bio je veliki navijač Barselone, gde je posećivao Nou Kamp, kao i košarkaške utakmice.