NBA zemljotres: Lebron odlučio – ide u Filadelfiju!

Džejms se odlučio i na dosta manju platu, ubedljivo najmanju do sada u karijeri. Potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 8.000.000 dolara, uz opciju produžetka na još godinu dana. Tačnije, igračku opciju za narednu sezonu. Na kraju je ispoštovao sve što je najavio i potpisao je maltene za minimalac, a Filadelfija će naredne sezone biti strahovita. Možda iskaču i kao glavni favoriti za titulu sledeće sezone ovim potpisom.

Lebron Džejms ide u Filadelfiju! Čekala se odluka i čekala i na kraju smo dočekali – Kralj oblači dres Seventisiksersa. Vagao je jedan od najboljih košarkaša u istoriji gde će i šta će, delovalo je da će Majami Hit ili Klivlend Kavalirsi biti krajnja destinacija, međutim, na kraju se odlučio za Filadelfija Seventisikserse.

Na društvenim mrežama oglasio se i Kralj povodom ove odluke.

"Mislio sam da je gotovo kada se sezona završila. Nisam bio spreman da odmah objavim odluku i znao sam da mi je potrebno vreme kako bih bio siguran, ali sam gotovo bio uveren da sam odigrao poslednju utakmicu. Zato sam i na poslednjoj konferenciji iskreno rekao da moram da pogledam sebe i vidim da li i dalje volim ovu igru. I odgovor je da je i dalje iskreno volim i da još imam mnogo toga da pružim. Poslednjih nekoliko nedelja bilo je zaista posebno. Prvi put u životu nisam imao predstavu šta me čeka i mogao sam da odvojim vreme samo za razmišljanje. Proveo sam predivne mesece sa ljudima koje volim pokušavajući da donesem pravu odluku. Ovo je moja konačna odluka. Ne donosim je zbog novca, niti zbog porodice. Pitao sam sebe zbog čega još igram i shvatio da i dalje želim da se žrtvujem, naporno radim, svakodnevno se dokazujem, takmičim, pobeđujem i ponovo osetim kako izgleda osvojiti šampionsku titulu. Verujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim i jedva čekam da donesem novu energiju navijačima i započnem ovo poslednje veliko poglavlje svoje karijere. Hvala Los Anđelesu, Majami će zauvek imati posebno mesto u mom srcu, a severoistočni Ohajo će zauvek biti moj dom", napisao je Džejms.

Od kada je i zvanično saopštio Lejkersima da se ne vraća u Los Anđeles, krenula je saga koja je možda trajala i predugo. Na kraju, svi su shvatili da Lebron čeka kraj Svetskog prvenstva u fudbalu, kako bi po završetku Mundijala bio fokus samo na njemu i konačnoj odluci. Od samog početka, u priči je bio veliki broj ekipa, što je objašnjavao i njegov agent Rič Pol kada je crtao po tabli koja ekipa može njemu nešto da donese i šta on može konkretno da donese pomenutim timovima. Otpadali su jedan po jedan, prvo Denver Nagetsi, zatim Minesota Timbervulvsi, a ubrzo je postalo realno da neće ići ni u Golden Stejt Voriorse. To je bio prvobitni plan, da igra sa Stefom Karijem i Drejmondom Grinom, da Ratnici dovedu Entonija Dejvisa i da se napravi starački super-tim. To je brzo palo u vodu, pa se lista kandidata suzila. Kako je vreme odmicalo, delovalo je da je knjiga spala na dva slova, makar prema najavama raznih analitičara, insajdera i ostalih američkih novinara i bivših košarkaša. Pominjao se najviše Majami Hit, koji je čak zakazao na "Jutjubu" unapred konferenciju za medije i predstavljanje Lebrona, što se ispostavilo kao eventualni test i da sve bude spremno unapred ako Džejms tamo ode. Brzo je to obrisano, ali su na kladionicama toliko porasle šanse da ode na Floridu, da je maltene izgledalo kao sigurica. Pričalo se i da bi mogao kući u Klivlend i karijeru završi u Kavalirsima, ali ni od toga na kraju nije bilo ništa.