Kirjos ima novu ideju: Voleo bih da igram košarku negde u Evropi

Tenis se oduvek razlikovao od većine ostalih sportova po principima, načinu ponašanja, pa i nepisanim pravilima kojih su se svi igrači slepo pridržavali. Bolje rečeno skoro svi, jer u tu grupu nikada nije spadao Nik Kirjos.

Australijanac je oduvek privlačio pažnju, kako na terenu, tako i van njega, a sada je izjavio kako nakon teniske karijere želi da se bavi – košarkom. I to profesionalno, u Evropi. Nekada 13. reket planete je planove obelodanio u Make Noise podkastu, a Kirjos je tokom godina neretko znao da izjavi kako košarku voli više od tenisa, te da beli sport igra samo zbog novca. Sada je, po svemu sudeći, odlučio da sa reči pređe na dela.

„Želja mi je da u nekom trenutku zaigram košarku profesionalno. Jedan od narednih ciljeva u karijeri mi je da budem profesionalac u dva različita sporta. Kada se završi moja teniska priča, voleo bih da zaigram košarku negde u Evropi. Hoću da budem jedan od onih sportista koji su se na ozbiljnom nivou takmičili u dva sporta“, izjavio je Australijanac u pomenutom podkastu.