Kirjos ima novu ideju: Voleo bih da igram košarku negde u Evropi
Vreme čitanja: 5min | pet. 24.07.26. | 18:23
„Hoću da budem jedan od onih sportista koji su se na ozbiljnom nivou takmičili u dva sporta", izjavio je Australijanac u podkastu Make Noise
Tenis se oduvek razlikovao od većine ostalih sportova po principima, načinu ponašanja, pa i nepisanim pravilima kojih su se svi igrači slepo pridržavali. Bolje rečeno skoro svi, jer u tu grupu nikada nije spadao Nik Kirjos.
Australijanac je oduvek privlačio pažnju, kako na terenu, tako i van njega, a sada je izjavio kako nakon teniske karijere želi da se bavi – košarkom. I to profesionalno, u Evropi. Nekada 13. reket planete je planove obelodanio u Make Noise podkastu, a Kirjos je tokom godina neretko znao da izjavi kako košarku voli više od tenisa, te da beli sport igra samo zbog novca. Sada je, po svemu sudeći, odlučio da sa reči pređe na dela.
„Želja mi je da u nekom trenutku zaigram košarku profesionalno. Jedan od narednih ciljeva u karijeri mi je da budem profesionalac u dva različita sporta. Kada se završi moja teniska priča, voleo bih da zaigram košarku negde u Evropi. Hoću da budem jedan od onih sportista koji su se na ozbiljnom nivou takmičili u dva sporta“, izjavio je Australijanac u pomenutom podkastu.
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Posebno je interesantan deo u kom Kirjos kaže da želi da se na ozbiljnom nivou bavi košarkom, jer s obzirom na to da ima punu 31 godinu, te ozbiljnu istoriju povreda, pitanje je koliko je to zapravo realno i moguće. Pre četiri godine je nastupio u Celebrity game-u asutralijske NBL lige, a tu utakmicu je shvatio prilično ozbiljno, verovatno i ozbiljnije od nekih teniskih mečeva koje je odigrao.
Momak iz Kanbere je visok 193 centrimetra, te bismo ga najpre mogli zamisliti kao kombo beka, a pitanje je koja ekipa bi se odlučila da ga potpiše. Jasno je da su marketinški razlozi mnogo jači od košarkaških, nema sumnje da bi Krijos izazvao veliku pažnju gde god da se pojavi, a sigurno je da bi se dresovi sa njegovim imenom odlično prodavali.
Da ne odemo predaleko, pošto teniska karijera nekadašnjeg finaliste Vimbldona još uvek nije gotova, a poslednji zvaničan meč odigrao je na turniru u Majorci pre nešto više od mesec dana. Trenutno se nalazi tek na 910. mestu ATP liste, a pored pomenutog finala londonskog grend slema, najveći uspeh mu je svakako titula na Australijan openu u dublu 2022. godine zajedno sa sunarodnikom Tanasijem Kokinakisom.
Kirjos je u početku imao prilično zategnut odnos sa Novakom Đokovićem, da bi kasnije zakopali ratne sekire i prešli u bromance priču, dok Rafaela Nadala i dalje ne može da smisli, o čemu je pričao u jednom od skorijih javnih nastupa. Njegova ekscentričnost je jedinstvena, a ukoliko uspe da je prenese na košarkaški teren – šou je zagarantovan.