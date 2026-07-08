Bruno Fernando blizu dogovora s Makabijem za 2.100.000 dolara

Došao je Bruno Fernando u Partizan Mozzart Bet krajem oktobra prošle godine i vrlo brzo pokazao da bi mogao da bude pravo pojačanje. Nivo njegovih igara rastao je kako je vreme odmicalo, ali deluje da bi mogao da napusti tabor crno-belih i promeni sredinu.

Kako javlja dobro obavešteni izraelski portal ONE, momak iz Angole nalazi se u poodmaklim pregovorima s Makabijem. Bruno na stolu ima ponudu tešku 2.100.000 dolara po sezoni. Iako još uvek nije ništa potpisano, niti bilo šta slično, pomenuti izvor navodi da su dve strane vrlo blizu dogovora.