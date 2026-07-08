Bruno Fernando blizu dogovora s Makabijem za 2.100.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 15:19
Navodi izraelski portal ONE
Došao je Bruno Fernando u Partizan Mozzart Bet krajem oktobra prošle godine i vrlo brzo pokazao da bi mogao da bude pravo pojačanje. Nivo njegovih igara rastao je kako je vreme odmicalo, ali deluje da bi mogao da napusti tabor crno-belih i promeni sredinu.
Kako javlja dobro obavešteni izraelski portal ONE, momak iz Angole nalazi se u poodmaklim pregovorima s Makabijem. Bruno na stolu ima ponudu tešku 2.100.000 dolara po sezoni. Iako još uvek nije ništa potpisano, niti bilo šta slično, pomenuti izvor navodi da su dve strane vrlo blizu dogovora.
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Bruno je vrlo brzo po dolasku u redove crno-belih postao prva opcija pod košem. Nekadašnji igrač Reala imao je i te kako zapaženih partija u dresu Partizan Mozzart Beta, ali ono što mu se često zameralo jesu izlivi besa i nekontrolisane reakcije, zbog kojih je umeo da bude sankcionisan tehničkim greškama. Imao je vrlo solidan učinak u Evroligi s 8,4 poena, 4,4 skoka, ali i uz 1,6 ukradenih lopti što je za njegovu poziciju dosta.
Moglo se naslutiti da je Bruno pred odlaskom iz Humske. Partizan Mozzart Bet je na kraju prošle sezone doveo Žofrija Lovernja i potpisao novi ugovor s Tonjijem Džekirijem. Iako nije zvanično, zna se da će opremu crno-belih zadužiti Kaverijus Hejs, pa bi tako Parni valjak imao na papiru tri igrača na poziciji centra.
Kada je reč o Makabiju, dolaskom Bruna bi se nastavila rekonstrukcija igračkog kadra. Potpisani su novi ugovori s nosiocima igra, očekuje se dolazak Jama Madara, a u klub se vratio i Bonzi Kolson.