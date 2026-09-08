Novi Zvezdin dres za novi početak

Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je danas dres za novu sezonu 2026/27, u kojem će većinski nastupati ove sezone u Evroligi i pokušati da sa novim timom napravi iskorak u odnosu na prethodne dve kampanje u najjačem takmičenju u Evropi.

Ono što je primetno drugačije kod nove garniture koju je napravio dugogodišnji tehnički sponzor "Adidas" je dominacija crvene boje, ali i crveni šorts u primarnoj kombinaciji što u prethodnim godinama nije bio slučaj. Upečatljivi su i rubovi na dresu i šortsu, koji su svetlo zlatne boje.