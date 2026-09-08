Novi Zvezdin dres za novi početak
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Vreme čitanja: 4min | uto. 08.09.26. | 12:39
Ekipa sa Malog Kalemegdana će u novoj sezoni nastupati u garnituri čija je osnova crvena boja
Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je danas dres za novu sezonu 2026/27, u kojem će većinski nastupati ove sezone u Evroligi i pokušati da sa novim timom napravi iskorak u odnosu na prethodne dve kampanje u najjačem takmičenju u Evropi.
Ono što je primetno drugačije kod nove garniture koju je napravio dugogodišnji tehnički sponzor "Adidas" je dominacija crvene boje, ali i crveni šorts u primarnoj kombinaciji što u prethodnim godinama nije bio slučaj. Upečatljivi su i rubovi na dresu i šortsu, koji su svetlo zlatne boje.
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Takođe, izgled novog dresa ima retro "vajb" i neodoljivo podseća na dres koji je korišćen početkom ovog milijenijuma, odnosno 2005. godine kada su ga nosili Gurović i ekipa, a čija je replika nošena prošle sezone tokom obeležavanja 25 godina Evrolige.
S obzirom da u ovoj novoj primarnoj garnituri dominira crvena boja, očekuje se da sekundarna tj. druga garnitura bude pretežno bela, dok ostaje da se vidi za šta su se na Malom Kalemegdanu odlučili kada je reč o trećoj garnituri, koja je neretko bivala plava.