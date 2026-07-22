Posle oca doveo i sina: Zemun rešio problem sa napadom - potpisao Šarić

Kako je potvrđeno Mozzart Sportu to je sada rešeno, otklonjene su sve prepreke, tako da bi trebalo da debituje već u subotu. Za tako nešto je spreman, pošto je prethodnih dana trenirao sa prvim timom.

Može da se kaže i da je ovaj potpis bio zlata vredan, jer se tokom priprema povredio novajlija iz Sjedinjenih Američkih Država Eduvi Ikoba i predstoji mu nekoliko nedelja pauze. Ostali su Zemunci bez klasičnog centarfora, na premijeri je protiv Partizana (2:2) starter u špicu je bio krilni napadač Nemanja Kalat (20), dok je u poslednjih 15 minuta zaigrao Novak Petrušić (21). Uspeo je Petrušić čak i da izraste u junaka velikog remija u Ubu, pošto je u 93. minutu savladao golmana Partizana Marka Miloševića posle jedne njegove nesigurne intervencije.

Subota, 20.00: (2,00) IMT (3,45) Zemun (3,80)

Marko Šarić će tako nastaviti malu porodičnu tradiciju, pošto je njegov otac Dejan Šarić takođe bio napadač i igrao je za Zemun u sezoni 2007/2008. Inače, Markov mlađi brat Dimitrije (17) nastupa za Crvenu zvezdu i ove sezone će biti jedan od bonusa prvaka Srbije. Dakle, krajem avgusta u 7. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije mogli bismo da gledamo duel dva brata Šarića, pošto bi tada Zemun trebalo da ugosti Zvezdu.

Novi napadač Zemuna ima bogato superligaško iskustvo. Nastupajući za Čukarički, Metalac, Napredak i Javor sakupio je 146 nastupa u elitnom rangu srpskog fudbala, postigao je 24 pogotka i upisao šest asistencija. Inostrano iskustvo sakupljao je još i u Uzbekistanu (Nefči Fergana) i Kini (Ćingdao), a za Muatong Junajted je tokom proleća odigrao 13 mečeva i dvaput se upisao u strelce. To međutim nije bilo dovoljno da se izbori opstanak, u poslednjem kolu je Suhotaj pobedio Šarića i saigrače sa 3:0, te ih tako gurnuo u drugi rang.

Zanimljivo je to što je Šarić tokom proleća 2018. godine igrao za IMT kao pozajmljeni igrač Čukaričkog, a sada će imati priliku da debituje za novi klub baš protiv bivšeg kluba.

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