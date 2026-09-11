Alimpijević privremeno ostao bez centra
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 18:38
Bešiktaš suspendovao ugovor Medija Sisoka
Problem za Dušana Alimpijevića. Novi centar Bešiktaša Medi Sisoko moraće da sačeka na debi u dresu istanbulskog tima. Klub je zvanično objavio da je postigao sporazumni dogovor sa novajlijom o zamrzavanju njegovog ugovora zbog zdravstvenih problema.
Bešiktaš je dodao da medicinski tim kluba prati Sisokovo stanje, kao i da će njegov ugovor biti ponovo aktiviran čim zdravstveni problem bude rešen.
"Ugovor potpisan sa Medijem Sisokom, koji se pridružio sastavu naše muške košarkaške ekipe 3. jula 2026. godine, sporazumno je zamrznut usled zdravstvenih problema koje igrač ima. Medicinski tim prati stanje Medija Sisoka, a njegov ugovor biće aktiviran čim zdravstveni problem bude rešen. Ovo saopštavamo radi informisanja javnosti", stoji u saopštenju Bešiktaša.
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Sisoko je potpisao ugovor sa Bešiktašem ovog leta nakon što je prvu sezonu u Evropi proveo u italijanskom Trstu, uz kraći angažman na kraju prošle sezone u Real Madridu. Bivši student univerziteta Mičigen Stejt prosečno je beležio 13 poena, 8,7 skokova i 1,3 blokade po utakmici za Trst u FIBA Ligi šampiona. Njegove partije privukle su interesovanje više evroligaških timova tokom sezone, uključujući i Real Madrid, koji je na kraju odlučio da ga potpiše na kratkoročni ugovor za plej-of ACB lige.
Tokom kratkog boravka u Španiji, centar iz Malija prosečno je beležio šest poena i pet skokova po meču i ostavio dobar utisak, uprkos eliminaciji Real Madrida u četvrtfinalu plej-ofa. Bešiktaš ga je pojurio i potpisao, jer mu je takav centar i trebalo. Sisoko je sjajan zaštitnik obruča i skakač, ali će Alimpijević morati da bude malo strpljiv.