Alimpijević privremeno ostao bez centra

Problem za Dušana Alimpijevića. Novi centar Bešiktaša Medi Sisoko moraće da sačeka na debi u dresu istanbulskog tima. Klub je zvanično objavio da je postigao sporazumni dogovor sa novajlijom o zamrzavanju njegovog ugovora zbog zdravstvenih problema.

Bešiktaš je dodao da medicinski tim kluba prati Sisokovo stanje, kao i da će njegov ugovor biti ponovo aktiviran čim zdravstveni problem bude rešen.

"Ugovor potpisan sa Medijem Sisokom, koji se pridružio sastavu naše muške košarkaške ekipe 3. jula 2026. godine, sporazumno je zamrznut usled zdravstvenih problema koje igrač ima. Medicinski tim prati stanje Medija Sisoka, a njegov ugovor biće aktiviran čim zdravstveni problem bude rešen. Ovo saopštavamo radi informisanja javnosti", stoji u saopštenju Bešiktaša.