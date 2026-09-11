TSC jača bedem isped gola: Potpisao nekadašnji igrač Milvola
Vreme čitanja: 2min | pet. 11.09.26. | 18:54
Lazar Stojsavljević se posle pet godina vrati u srpski fudbal
Vrlo zanimljivu karijeru ima Lazar Stojsavljević. Momak je rođen u Londonu i skupljao je iskustvo u nižim engleskim ligama gde je igrao za Voking, Milvol i Njuport Kaunti. U Srbiju je prvi put došao tek 2020. godine kad ga je uzela Vojvodina, a posle samo godinu dana se opet otisnuo u inostranstvo i potpisao za ruski Soči. Danas, pet godina kasnije, Stojsavljević se vratio u srpski fudbal i potpisao za TSC.
Klub iz Bačke Topole se prilično razmahao u finišu prelaznog roka. Iz Rumunije su doveli Borisava Burmaza, a sad je došao na red da i Stojsavljević bude zvanično predstavljen. Snažni štoper je poslednji angažman imao u Slovačkoj gde je igrao za Spartak iz Trnave. Prethodne sezone odigrao je 17 utakmica, ali mu klub nije ponudio nastavak saradnje, pa Lazar dolazi u Bačku Topolu kao slobodan igrač.
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Stojsavljević je deseti novajlija koga je TSC doveo ovog leta. Očekuje se da momak rodom iz glavnog grada Engleske dodatno ojača bedem ispred gola, pogotovo što Nenad Milijaš od štopera ima samo Miloša Šataru, Vukašina Krastića i mladog Miloša Soprenića, pa je bilo neophodno dovesti još jednog štopera.
Dok je igrao u Engleskoj, u januaru 2018. godine je morao na dužu pauzu zbog frakture lobanje koju je zadobio u jednom duelu. U Vojvodini je uglavnom bio rezervna opcija, ali može da se pohvali trofejom u Kupu Srbije i to u onom čuvenom finalu protiv Partizana na Čairu iz 2020. godine. Igrao je još za Rad, Trenčin i Dubnicu nad Vahom u drugoj ligi Slovačke.