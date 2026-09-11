TSC jača bedem isped gola: Potpisao nekadašnji igrač Milvola

Vrlo zanimljivu karijeru ima Lazar Stojsavljević. Momak je rođen u Londonu i skupljao je iskustvo u nižim engleskim ligama gde je igrao za Voking, Milvol i Njuport Kaunti. U Srbiju je prvi put došao tek 2020. godine kad ga je uzela Vojvodina, a posle samo godinu dana se opet otisnuo u inostranstvo i potpisao za ruski Soči. Danas, pet godina kasnije, Stojsavljević se vratio u srpski fudbal i potpisao za TSC.

Klub iz Bačke Topole se prilično razmahao u finišu prelaznog roka. Iz Rumunije su doveli Borisava Burmaza, a sad je došao na red da i Stojsavljević bude zvanično predstavljen. Snažni štoper je poslednji angažman imao u Slovačkoj gde je igrao za Spartak iz Trnave. Prethodne sezone odigrao je 17 utakmica, ali mu klub nije ponudio nastavak saradnje, pa Lazar dolazi u Bačku Topolu kao slobodan igrač.