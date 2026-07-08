Novak: Ovo je bilo kao finale, želim da napravim bar još jedan korak

Baš kao što je i poručio u intervjuu na terenu, kada je rekao da bi voleo da je ovo bilo finale, Novak se već okrenuo izazovu koji stiže u petak, a to će biti 12. meč sa Janikom Sinerom .

Dok je Italijan svoj deo posla u četvrtfinalu završio daleko brže, pobedivši Jana-Lenarda Štrufa sa 7:5, 7:6 (4), 6:3, Novak je na terenu proveo pet sati i 15 minuta i tako potrošio značajan deo energije. (1,30) Siner (4,00) Đoković Prošle godine, Đoković je izgubio od Sinera baš u polufinalu, tada je teniser iz San Kandida slavio sa 6:3, 6:3, 6:4, ali posle svega što je viđeno u poslednje vreme, malo je verovatno da će se nešto slično ponoviti. Italijan u pobedama vodi sa 6:5, na Vimbldonu je 2:1 za Đokovića, a vredi pomenuti i da je Novak dobio meč u polufinalu Australijan opena ove godine, kada je slavio u pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Mislim da je sada drugačije nego u Australiji. Tamo sam stigao svežiji posle nekoliko meseci priprema, a meč polufinala je bio dug. Ovde je tako bilo u četvrtfinalu i sada opet moram sa Sinerom da igram u polufinalu. Ovo je ipak još jedno veliko izdanje za mene na grend slemu. To je najvažnije. I dalje pokušavam da dokažem sebi i drugima da sam sposoban da se takmičim sa najboljima na svetu i pobeđujem ih na najvećoj sceni. Uradio sam to u Australiji, uradio sam i ovde. Nadam se da će tako biti na još par mečeva u Londonu", rekao je Đoković.

Ono što je viđeno protiv Kanađanina, spada u red Novakovih najvećih izdanja. Sijaset uzbuđenja, inspirisan protivnik koji je kao u transu pogađao linije, izvlačenje iz mnogih nezgodnih situacija. Super taj-brejk za priču.

"Uzbudljivo je biti deo te priče i epskog meča koji je trajao preko pet sati. Iskreno, bio je to jedan od najboljih mečeva koje sam odigrao na Vimbldonu. Ne sećam se kada sam igrao duže ovde. Možda je to finale 2019. sa Rodžerom bilo slične dužine. Bio je to neverovatno tesan meč. Obojica smo mogli do pobede. Feliks je igrao na izuzetno visokom nivou. Pao je malo u super taj-brejku i tu sam iskoristio priliku koja mi se ukazala. Držao sam se, birao prave udarce i to je bilo dovoljno. Publika je potpuno bila uključena, posebno u poslednjih pola sata, kao da su razumeli koliko je poseban momenat bio, a borili smo se i da završimo pre policijskog sata. Ponosan sam što sam iz svega izašao kao pobednik", dodao je Đoković.