Dobrić: Ne verujem da je trener ljut, nismo ni očekivali da budemo u takmičarskoj formi

No, svestan je da je ovo tek prvi meč.

"Utakmica nije imala takmičarski značaj, ali su obe ekipe pokazale karakter i borbenost. Mislim da je bio lep šou za gledanje".

O završnici.

"Svako želi da pobedi, trudili smo se da ne bude nesportskih poteza. Sve je prošlo kako treba, nije bilo tenzije, uživali smo i za par dana ide nova utakmica, nadam se sa istim ishodom".

Kako ti je bilo na terenu sa Jokićem, Vembanjamom i Goberom?

"Ne pobeđuju pojedinci. Izgledali smo bolje, iako je bilo mnogo grešaka. Nismo ni očekivali da ćemo odmah biti u nekoj specijalnoj formi".

Pored terena su bili Bogdan Bogdanović, Filip Petrušev, Nikola Kalinić...

"Lepo je što se održavaju ti odnosi. Volimo da se družimo i volimo da igramo za reprezentaciju".

Prokomentarisao je Dobrić i reakcije Dušana Alimpijevića.

"Ne verujem da je ljut ili nezadovoljan. Sve je ovo normalno, probaćemo da ispravimo greške i biće to sve bolje".