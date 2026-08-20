Dobrić: Ne verujem da je trener ljut, nismo ni očekivali da budemo u takmičarskoj formi
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 22:26
"Utakmica nije imala takmičarski značaj, ali su obe ekipe pokazale karakter i borbenost", kaže iskusni šuter.
Uspela je Srbija da pobedi u prvoj pripremnoj utakmici Francusku sa 90:87. Imali su Orlovi dvocifrenu prednost na dva minuta do kraja, ali su Trikolori uspeli da učine završnicu i te kako zanimljivom.
Pobeda je ipak pripala našoj ekipi, a posle meča pred medije je izašao Ognjen Dobrić. On je na ovom meču imao 12 poena, ali je u finišu promaši tri bitna slobodna bacanja.
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No, svestan je da je ovo tek prvi meč.
"Utakmica nije imala takmičarski značaj, ali su obe ekipe pokazale karakter i borbenost. Mislim da je bio lep šou za gledanje".
O završnici.
"Svako želi da pobedi, trudili smo se da ne bude nesportskih poteza. Sve je prošlo kako treba, nije bilo tenzije, uživali smo i za par dana ide nova utakmica, nadam se sa istim ishodom".
Kako ti je bilo na terenu sa Jokićem, Vembanjamom i Goberom?
"Ne pobeđuju pojedinci. Izgledali smo bolje, iako je bilo mnogo grešaka. Nismo ni očekivali da ćemo odmah biti u nekoj specijalnoj formi".
Pored terena su bili Bogdan Bogdanović, Filip Petrušev, Nikola Kalinić...
"Lepo je što se održavaju ti odnosi. Volimo da se družimo i volimo da igramo za reprezentaciju".
Prokomentarisao je Dobrić i reakcije Dušana Alimpijevića.
"Ne verujem da je ljut ili nezadovoljan. Sve je ovo normalno, probaćemo da ispravimo greške i biće to sve bolje".