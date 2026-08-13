Siti dogovorio prodaju Rejndersa za 60.000.000

Sva je prilika da se epizoda Tidžanija Rejndersa (28) u Mančester Sitiju završava posle samo godinu dana, čime se nastavlja proces renoviranja veznog reda ekipe Enca Mareske. Otišao je Bernardo Silva (31), na izlaznim vratima je Rodri (30), koji će u Barselonu, a kasno sinoć pojavila se vest da je na Etihad stigla zvanična ponuda za Holanđanina teška 60.000.000 evra.

U prvih mah pričalo se o neimenovanom klubu iz Saudijske Arabije, da bismo jutros dobili potvrdu iz više izvora kako se radi o Al Kadisiji. Prema nekim informacijama dva kluba postigla su dogovor oko obeštećenja, Građani su bez mnogo zatezanja prihvatili što im se nudi, pa sada ostaje samo da igrač da zeleno svetlo za selidbu.