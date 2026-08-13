Siti dogovorio prodaju Rejndersa za 60.000.000
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 09:43
Čeka se samo pristanak holandskog veziste
Sva je prilika da se epizoda Tidžanija Rejndersa (28) u Mančester Sitiju završava posle samo godinu dana, čime se nastavlja proces renoviranja veznog reda ekipe Enca Mareske. Otišao je Bernardo Silva (31), na izlaznim vratima je Rodri (30), koji će u Barselonu, a kasno sinoć pojavila se vest da je na Etihad stigla zvanična ponuda za Holanđanina teška 60.000.000 evra.
U prvih mah pričalo se o neimenovanom klubu iz Saudijske Arabije, da bismo jutros dobili potvrdu iz više izvora kako se radi o Al Kadisiji. Prema nekim informacijama dva kluba postigla su dogovor oko obeštećenja, Građani su bez mnogo zatezanja prihvatili što im se nudi, pa sada ostaje samo da igrač da zeleno svetlo za selidbu.
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Kakvo je njegovo raspoloženje ne navodi se, ali može da se nasluti da je spreman za transfer, imajući u vidu da Saudijci nisu prvi interesent ovog leta, odnosno da je sa prethodnima Rejnders i te kako koketirao.
Podsećanja radi, u vezu sa nekadašnjim veznim igrača Milana najčešće se dovodio Notingem Forest, a pre toga i Galatasaraj, kom je Holanđanin navodno postavio jasne uslove: platu od 9.000.000 evra neto po sezoni. Sve to impicira da Al Kadisija ima dobre šanse da ga privoli, jer očito da je Rejndersu finansijski momenat i te kako bitan.
Sitiju će pomenutih 60.000.000 evra svakako dobro doći u nastojanju da posle Eliota Andersona pazari i Enca Fernandeza iz Čelsija, a uspeo bi i da povrati uloženo pre godinu dana, pošto je za dolazak iskusnog veziste potrošio nešto manje od 55.000.000.
Al Kadisija ima ozbiljne ambicije u predstojećoj sezoni, prevodi je Brendan Rodžers, a od 'jakih' imena u rosteru su Mateo Retegi, nekadašnji ofranzivac Porta Otavio (plaćen 60.000.000 evra kada je dolazio u Al Nasr), Naitan Nandez, Julijan Vajgl, veterani Naćo Fernandez i Koen Kastels...