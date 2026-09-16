Lučanci ne staju: Stigao i Branko Jovičić
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Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 19:43
Iskusni vezista se vratio u Mozzart Bet Superligu
Mladost nastavlja da se naoružava iskustvom! U finišu letnjeg prelaznog roka u Lučane je najpre stigao štoper Vukašin Jovanović, pre neki dan bivši reprezentativni levi bek Filip Mladenović, a danas je paraf na ugovor stavio vezista Branko Jovičić.
Očigledno u Lučanima ne odustaju od ideje da im tim čini nekoliko mlađih igrača, bonusa, a da ostalo budu „stare kuke“, igrači koji pucaju od iskustva.
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Branko Jovičić je branio boje TSC-a prošle sezone, a odigrao je i dve utakmice ove u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Stigao je poziv iz Lučana da se vrati u elitu i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je prihvatio.
Veliko iskustvo ima Jovičić u nogama, igrao je u Rusiji, Austriji, bio u Crvenoj zvezdi, tako da će imati šta da ponudi treneru Radovanu Ćurčiću u nastavku sezone, u kojoj je cilj Mladosti da joj se ne ponovi grčevita borba za opstanak kao u prošloj.