Lučanci ne staju: Stigao i Branko Jovičić

Mladost nastavlja da se naoružava iskustvom! U finišu letnjeg prelaznog roka u Lučane je najpre stigao štoper Vukašin Jovanović, pre neki dan bivši reprezentativni levi bek Filip Mladenović, a danas je paraf na ugovor stavio vezista Branko Jovičić.

Očigledno u Lučanima ne odustaju od ideje da im tim čini nekoliko mlađih igrača, bonusa, a da ostalo budu „stare kuke“, igrači koji pucaju od iskustva.