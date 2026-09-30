Dva pitanja prerasla u šest: Ronaldo nikada ništa nije odbio! Nije bilo incidenta, pravite frku…

Potom je reč imao selektor i u startu je svima stavio do znanja da će dopustiti samo dva pitanja o Kristijanu Ronaldu , jer fokus mu je na Danskoj i Ligi nacija. „Najvažnija stvar je cilj koji imamo u Kopenhagenu. Igramo protiv sjajne ekipe, a naša misija je da osvojimo Ligu nacija. Nemam samo jednog igrača, imam 23. Možete postavljati kakva god želite pitanja o bilo kom igraču. Što se tiče Ronalda, jedno pitanje je premalo. Tri su previše. Dozvoliću samo dva pitanja o Ronaldu. On nije glavni razlog zašto sam ovde. Glavni razlog su Danska i ja kao selektor reprezentacije“ , poručio je Žorž Žezus .

Štošta je demantovao Žorž Žezus na konferenciji pred utakmicu sa Danskom u Kopenhagenu. Nešto i potvrdio, ali kada se sve sabere i oduzme – stao je u zaštitu prve zvezde tima. Potrudio se da objasni šta se dešavalo, zašto je donosio odluke kakve je donosio, ali pre njega reč je imao Ruben Dijas , jedan od zamenika kapitena. „Što se mene tiče, a verujem i cele grupe, nema nerešenih pitanja. Spremni smo za sutrašnju utakmicu“ , rekao je Ruben Dijas i dodao: „Kristijano? To je trenutak frustracije koji traje 10, 15 ili 20 sekundi. To uopšte ne umanjuje posvećenost koju imamo prema našoj reprezentaciji više od 20 godina. Ponekad doživite taj trenutak frustracije, a pet minuta kasnije svi zajedno slavimo važnu pobedu naše reprezentacije“.

Ali, ne ide to tako…

Naglasio je da će odgovoriti na dva pitanja, a na kraju su se ta dva pretvorila u čak šest.

„Istina je da sam razgovarao s njim. Napravili smo plan, kao sa Brunom Fernandesom, i rekao sam Krisu da neće igrati ni u utakmici protiv Norveške ni u onoj protiv Danske. Radio sam sa Krisom godinu dana… Nisam došao u reprezentaciju pre tri meseca i odjednom počeo da ga upoznajem. Savršeno poznajem njegovo fizičko stanje, i znam, pošto sam to već znao u Saudijskoj Arabiji gde su se utakmice igrale svaka tri dana, da Kris retko igra. Osim toga, Kris nikada ne trenira prvog ili drugog dana posle utakmice. Nikada. Razgovarao sam o tome s njim. Tokom utakmice, na prvoj konferenciji za novinare u Portugaliji, prokomentarisao je: 'Ako je odluka da igram – igraću. Ako je da budem na klupi – ostaću. Šta god selektor želi'. Nikada ništa nije odbio. Eto šta se desilo. Utakmica će mi reći šta ću da uradim. Dogovorio sam se s njim da neće igrati sledeće dve utakmice… Možda bi mi čak bio potreban u poslednjim minutima, ali, utakmica mi je rekla drugačije, tako da ga nisam uveo“.

Nije ga izdalo strpljenje, staloženo je odgovarao portugalski stručnjak, pravio je paralele između Kristijana Ronalda i Bruna Fernandesa. Pokušao je što bolje sve da dočara.

„Proveo sam godinu dana radeći sa Krisom. Imao sam probleme sa mnogim igračima, ali ovde nema problema. Nemojte praviti dramu od nečega što ne postoji. Pravila su ista za sve. Selektor mora da odluči, i uvek odlučuje na osnovu cilja, a to je ono što je najbolje za tim, i uvek poštujem igrače. Rekao sam isto to i Brunu Fernandesu. Posle utakmice protiv Velsa, povredio se, ali ja znam Bruna, radio je sa mnom. Pitao sam ga: 'Šta nije u redu? Nisi Bruno koga poznajem'. Bio je iskren sa mnom. Rekao sam mu: 'Nećeš igrati sledeću utakmicu. Igraćeš u Danskoj, ako se oporaviš'. Baš ono što sam uradio sa Ronaldom. Bruno će igrati u Danskoj. Svi znaju kako radim, čak i predsednici znaju. U klubu je predsednik glavni. U timu, ja sam glavni. U svemu u šta sam uključen. Isto je i sa igračima“.

(©Guliver/AP Photo/Armando Franca)

Jedno je konstantno negirao, a to je da najveće ima u istoriji Portugalije nije odbilo da trenira. To je nebuloza. Ili nije? Jer, na poslednjem treningu ga nije bilo.

„Nije odbio da trenira. Fransisko Konseisao, koji je bio povređen, nije trenirao, kao ni Žoao Feliks, zato što pokušavamo da ublažimo umor. Kris je radio u teretani. Radio je na terenu, a zatim vežbe jačanja u hotelu. Nije odbio da trenira. Danas će trenirati. Četvrti je dan, tako da će trenirati (mada, to se danas nije dogodilo prim. aut). I još jednom: nije odbio da trenira. To je nemoguće. Verujete li u to? Mislite li da bilo koji igrač u reprezentaciji odbija da trenira? Ne, u Portugaliji ne. Niko ne odbija da trenira“, kazao je Žorž Žezus i u dahu nastavio:

„Nije bilo incidenta. Već sam objasnio zašto se to desilo. Objasniću ponovo. Nemam problem sa incidentima. Imao sam ih mnogo tokom karijere. Ali, nemojte pokušavati da pravite frku. Rekao sam Kristijanu da neće igrati ove dve utakmice. Mislio sam tokom meča da će mi možda biti potreban i zato se zagrevao, a onda ga nisam uveo. Bilo koji igrač, kada se zagrevamo 20 ili 30 minuta, i ne uđe u igru… Niko nije srećan zbog toga, pa ni Kristijano. Još manje Pele, Maradona…“

Priznao je da je obavio razgovor sa Kristijanom Ronaldom, ali za tako nečim uopšte nije bilo potrebe. Barem nije iz njegove vizure.

„Primorali su me da razgovaram sa Krisom o temi koja nije postojala. Nije bilo o čemu da se razgovara. Ono o čemu smo razgovarali jeste ono što je rekao na konferenciji za novinare. Rekao je: 'Tu sam, a ti odlučuješ. Ako želiš da igram, igraću. Ako želiš da sedim na tribini, sedeću tamo'. Predsednik je došao, naravno, on mora da bude ovde sa ekipom. Želeo je da zna šta se desilo. Posle večere smo rešili problem, a on zapravo i nije bio problem“, podvukao je Žorž Žezus.

Kada se konferencija završila, trening je počeo, međutim, na njemu nije bilo Kristijana Ronalda, a Žorž Žezus ga je najavio. Nije trenirao ni Fransisko Konseisao...