Dubai hita ka 20 igrača pod ugovorom

Dubai je prošle sezone imao gomilu igrača, a i ove će biti po istom receptu, samo uz još glamuroznija imena. Šampion ABA lige se odlučio da Kevina Kokilu potpiše na tri godine, a zatim pošalje na "evroligaško kaljenje" u Virtus, a vrlo sličan put mogao bi da ima i Janik Krag.

Kako javlja španska Marka holandski reprezentativac obavezao sa na četvorogodišnju vernost Dubaiju, nakon što je klub iz Emirata platio izlaznu klauzulu, s tim što će prvu sezonu provesti na pozajmici u Huventudu, klubu u kojem je od 2020. godine.