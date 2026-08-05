Dubai hita ka 20 igrača pod ugovorom
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 22:06
Janik Krag potpisao za šampiona ABA lige, ali ostaje na pozajmici
Dubai je prošle sezone imao gomilu igrača, a i ove će biti po istom receptu, samo uz još glamuroznija imena. Šampion ABA lige se odlučio da Kevina Kokilu potpiše na tri godine, a zatim pošalje na "evroligaško kaljenje" u Virtus, a vrlo sličan put mogao bi da ima i Janik Krag.
Kako javlja španska Marka holandski reprezentativac obavezao sa na četvorogodišnju vernost Dubaiju, nakon što je klub iz Emirata platio izlaznu klauzulu, s tim što će prvu sezonu provesti na pozajmici u Huventudu, klubu u kojem je od 2020. godine.
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Isti izvor navodi da je momak iz Amsterdama insistirao da još godinu dana nosi dres tima iz Badalone, jer ovu sredinu smatra ključnom za svoj dalji košarkaški razvoj. Holanđanin je u Španiji uspeo da se formira kao igrač, ne preskače korake u razvoju, a ono čime je najviše skrenuo pažnju na sebe jesu fizičke predispozicije. Igra na poziciji beka s visinom od 202 centimetara, što je njegova najveća prednost.
Naravno, poseduje još kvalieta, međutim, šut za tri mu u velikoj meri varira. Krag je u Ligi šampiona imao prosečan učinak od 7,6 poena, 5,5 skokova i 1,1 asistenciju, uz 38 posto uspešnosti sa distance, dok je u Endesi ostao na 5,7 poena, 5,1 skoku i 28 posto šuta sa distance. U Huventudu će dobiti prostoj koji u ovom momentu ne bi mogao da ima u Dubaiju, ali jasno je da za Evroligu mora bolje.
Kada se podvuče crta dolazi se do cifre od 17 igrača, koliko trenutno ima na rosteru Dubaija, dok kad bi se računali Krag i Kokila, taj broj povećao na 19. Da li je to konačno, vrlo verovatno ne, jer postoji mogućnost da se Ćaviju Paskvalu dovede još jedan krilni centar, te bi se zaokružilo 20 igrača pod ugovorom.