Kriza i drugog velikana iz Buenos Ajresa: Boka “otišla” s Bombonjere

Drugi mandat Rodolfa Aruabarene nije počeo onako kako su navijači zamišljali. Iako je Boka ostala u igri na svim frontovima, rezultati i igra još ne ulivaju sigurnost. Protiv Njuelsa prosuta je pobeda posle dva primljena gola koja je sam trener okarakterisao kao posledicu "glupih grešaka", pa će duel sa Studentima iz La Plate biti prvi ozbiljan test karaktera njegove ekipe pred nastavak zgusnutog rasporeda. Aruabarena neće mnogo menjati tim u odnosu na gostovanje u Rosariju, ali se očekuju tri korekcije u startnoj postavi: Malkom Braida, Milton Delgado i Milton Himenez trebalo bi da zamene Lautara Blanka, Sebastijana Vilju i Migela Merentijela.

23.55: (2,15) Boka Juniors (3,15) Estudijantes (3,70)

Selidba u komšiluk na stadion Urakana izazvala je nezadovoljstvo dela pretplatnika koji su ostali bez svojih mesta, ali klub nije imao mnogo izbora jer se teren Bombonjere još nije oporavio od meča protiv O'Higinsa. Tako će jedan od najvećih argentinskih derbija ponovo dobiti drugačiju kulisu, mada tenzija neće nedostajati.

Estudijantes u Buenos Ajres stiže sa potpuno drugačijim raspoloženjem. Posle poraza od Independijentea na otvaranju polusezone, ekipa Aleksandera Medine odgovorila je impresivnom partijom i ubedljivih 3:0 protiv Defense i Hustisije, potvrdivši da neuspešan početak nije ostavio ozbiljnije posledice. Iako ga već za nekoliko dana očekuju gostovanje Deportivo Riestri i potom duel osmine finala Kopa Libertadores protiv Universidad Katolike, urugvajski stručnjak ne planira veću rotaciju. Jedina prinudna promena biće među stativama, pošto će zbog povišene temperature iskusnog Fernanda Musleru zameniti mladi Fabrisio Jakovič, golman ponikao u omladinskoj školi kluba.

Poslednji međusobni okršaj pripao je Estudijantesu, koji je u Aperturi slavio sa 2:1 u La Plati. Tada su mrežu Boke pogađali Santjago Nunjes i Leandro Gonsales Pires, dok je jedini gol za Kseneize postigao Ezekijel Sebaljos.

02.15: (2,55) Tigre (2,70) Belgrano (3,35)

Ipak, koliko god taktičke zamisli i forma obe ekipe bile važne, jedno ime privlači posebnu pažnju. Santjago Askasibar prvi put će igrati protiv Estudijantesa otkako je obukao dres Boke. Povratak na teren protiv kluba u kojem je odrastao nosi posebnu emociju, jer je upravo u La Plati izgradio ime i osvojio čak pet trofeja. Rastanak nije protekao bez gorčine, deo navijača nikada nije prihvatio način na koji je otišao, uprkos tome što je klubu doneo oko četiri miliona dolara obeštećenja i iza sebe ostavio bogato nasleđe.

Vreme je, međutim, učinilo svoje. Estudijantes je u međuvremenu pronašao nova rešenja u veznom redu, talentovani Mikel Amondarain iskoristio je ukazanu priliku i kasnije ostvario rekordan transfer u Bolonju, još jednom potvrdivši snagu čuvene omladinske škole El Pinče.

Askasibar je, s druge strane, zadržao odličan odnos sa bivšim saigračima i ljudima iz kluba, pa se očekuje da će susret na stadionu Urakana proteći bez neprijatnosti. Na tribinama možda još postoji poneka rana koja nije sasvim zarasla, ali na terenu će ga dočekati poznata lica i uspomene koje nijedan transfer ne može da izbriše. Jedino će, kada sudija označi početak utakmice, prijateljstva nakratko ostati po strani, jer će i Boka i Estudijantes juriti bodove koji već sada svakako imaju težinu mnogo veću od običnog drugog kola.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

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ARGENTINA, KLAUSURA – 4. KOLO

Sreda

23.55: (2,15) Boka Juniors (3,15) Estudijantes (3,70)

Četvrtak

02.15: (2,55) Tigre (2,70) Belgrano (3,35)

23.55: (2,30) Union Santa Fe (3,10) Lanus (3,40)

Subota

00.30: (1,52) Rosario (3,80) Aldosivi (7,50)

02.45: (1,55) Rivadavija (3,70) Estudijantes Rio Kvarto (7,00)

22.00: (3,40) Tigre (3,10) River Plejt (2,30)

Nedelja

00.15: (1,77) Boka Juniors (3,45) Velez (5,10)

02.30: (1,63) Independijente (3,50) Platense (6,25)

02.30: (1,60) Instituto Kordoba (3,50) Himnasija Mendoza (7,00)

22.45: (2,35) Defensa i Hustisija (3,15) Njuels Old Bojs (3,25)

22.45: (1,75) Himnasija La Plata (3,45) Barakas (5,20)

23.00: (1,80) Atletiko Tukuman (3,40) Sarmijento (5,00)

Ponedeljak

00.15: (2,30) Argentinos Juniors (3,10) Rasing (3,40)

23.55: (3,05) Banfild (3,00) Belgrano (2,55)

Utorak

02.15: (1,50) Union Santa Fe (4,00) Kordoba Santijago (7,25)

***kvote su podložne promenama