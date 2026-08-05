PARTIZAN – TIM ZA TOBOL: Sprema se PVO u Humskoj

Stručni štab Parnog valjka je skenirajući narednog rivala zapazio da je Tobol fizički snažan tim, u velikoj meri oslonjen na prekide, da preti iz vazduha i zato će Saša Ilić probati da aktivira PVO zaštitu, pa da protivvazdušna odbrana bude jedan od aduta srpskog predstavnika. I to na svim delovima terena: u odbrani, veznom redu i napadu.

21.00: (1,32) Partizan (5,10) Tobol (10,0)

Tako će i tim biti koncipiran, iako Ilić i njegovi saradnici imaju nekoliko dilema, pre svih vezanih za zdravstveno stanje pojedinaca, kao i udarce koje su pretrpeli minulog vikenda, pa je pitanje u kojoj meri će moći da ih koriste.

Što se tiče odbrane, trebalo bi da brani Miloš Krunić, dok će bekovske pozicije verovatno pokriti Milan Roganović (desno) i Vukašin Đurđević (levo), dok je dilema ko bi mogao da bude partner Nikoli Simiću u odbrani. Kako sad stvari stoje, verovatno će od prvog minuta na teren Stefan Mitrović, koji je odigrao obe utakmice drugog kola kvalifikacija protiv Une Štrasen.

U veznom redu bi trebalo da bude rotacija na krilnim pozicijama. Izvesno se u prvih 11 vraća Demba Sek, pošto nije mogao da igra protiv IMT-a usled crvenog kartona, a na suprotnoj strani je bio plan da počne Šaka Traore. Ipak, Ilić je procenio da još nije spreman da odigra 60 ili više minuta te se odlučio da još jednom poverenje ukaže Ibrahimu Zubairuu, uprkos verovatno najslabijoj partiji od starta sezone koju je pružio za vikend.