Kad platiš 40.000.000, dobiješ ovakav top u nozi: Grinvudov prvenac, zategao praćku za sve pare

Jednom će to prokletstvo morati da skinu, ako ni po čemu drugom, onda po zakonu velikih brojeva. Od avgusta 2008. i onog čuvenog dvomeča sa Partizanom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Fenerbahče nije igrao u grupnoj/ligaškoj fazi elitnog evropskog takmičenja. Prosto neverovatno za klub koji iz godine u godinu ulaže toliki novac.

Ponovo pokušava Fenerbahče da razbije to "prokletstvo" ovog leta, a za sada je na dobrom putu tim Ismaila Kartala, koji je u junu zamenio Domenika Tedeska koji se ispostavio totalnim promašajem. Posle Gornjika iz Zabžea, Fener je na pragu da izbaci iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Šturm iz Graca. U prvoj utakmici u Istanbulu Kanarinci su trijumfovali 2:0 (2:0), a golove za vicešampiona Turske dali su Anderson Taliska u 9. i Mejson Grinvud u 45. minutu.