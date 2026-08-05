Kad platiš 40.000.000, dobiješ ovakav top u nozi: Grinvudov prvenac, zategao praćku za sve pare
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 22:18
Fener obavio najveći deo posla u prvoj utakmici protiv vicešampiona Austrije, mogu u Istanbulu da razmišljaju o plej-ofu
Jednom će to prokletstvo morati da skinu, ako ni po čemu drugom, onda po zakonu velikih brojeva. Od avgusta 2008. i onog čuvenog dvomeča sa Partizanom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Fenerbahče nije igrao u grupnoj/ligaškoj fazi elitnog evropskog takmičenja. Prosto neverovatno za klub koji iz godine u godinu ulaže toliki novac.
Ponovo pokušava Fenerbahče da razbije to "prokletstvo" ovog leta, a za sada je na dobrom putu tim Ismaila Kartala, koji je u junu zamenio Domenika Tedeska koji se ispostavio totalnim promašajem. Posle Gornjika iz Zabžea, Fener je na pragu da izbaci iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Šturm iz Graca. U prvoj utakmici u Istanbulu Kanarinci su trijumfovali 2:0 (2:0), a golove za vicešampiona Turske dali su Anderson Taliska u 9. i Mejson Grinvud u 45. minutu.
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Odmah je engleski napadač krenuo da opravdava uloženi novac. Platio je Fenerbahče doskorašnjeg igrača Olimpika iz Marselja suvim zlatom, odvojio je 40.000.000 i razbio sve klupske rekorde, a Grinvud je na svom trećem zvaničnom nastupu za novi klub upisao prvenac. I to na efektan način. Dobio je pas Grinvud od Marka Asensija posle prekida, a onda je šutirao toliko snažno da se zaista može konstatovati da je kvalitet mreža na Šukru Saračoglu izvanredan. (Gol pogledajte OVDE).
Prethodno je ništa manje lep gol dao Anderson Taliska. Kerem Akturkoglu je poslužio Brazilca loptom, doturio mu na oko 15 metara od gola protivnika, a onda je Taliska sa nekoliko dodira i okretom unazad razorio mrežu golmana Šturma, Rusa Danila Hudjakova (gol pogledajte OVDE). Mogao je Fenerbahče da pobedi i ubedljvije, uveo je Kartal sredinom drugog poluvremena i Freda, Irfana Džana Kahvedžija, a izveo Asensija i Grinvuda, ali su Austrijanci imali sreće u pojedinim situacijama.
Podsetimo, pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Olimpik Lion - Sparta Prag. U prvoj utakmici u Češkoj, Sparta je trijumfovala 2:1.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Ararat - Celje 2:1 (1:1)
/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/
Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/
Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmad 38/
Levski - Kairat 1:0 (0:0)
/Seržinjo 90+2/
Olimpijakos - NEC 0:0
Sparta Prag - Olimpik Lion 2:1 (0:1)
/Rines 63, Merkado 69 - Suhomel ag 45/
Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (2:2)
/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg pen 29, Bjertfut 90+1/
Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)
/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76/
Sreda
Orhus - Sabah 2:1 (1:0)
/Bogere 31, 63 - Simić 67/
Fenerbahče - Šturm Grac 2:0 (2:0)
/Taliska 9, Grinvud 45/