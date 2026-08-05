Dončić i dalje pokušava da dovede druga iz Dalasa

Glavna prepreka predstavlja četvorogodišnji ugovor vredan 89 miliona dolara koji je Vašington potpisao prošlog septembra. Njegovo opterećenje na seleri kep za predstojeću sezonu iznosi oko 20 miliona dolara, što stavlja Lejkerse u nezavidnu poziciju.

Da bi finansijski izjednačili plate i ispoštovali stroga NBA pravila, Lejkersi bi u trejdu morali da se odreknu čak trojice igrača. Kao potencijalni paketi pominju se kombinacije u kojima bi bili Džared Vanderbilt, Dalton Neht, Džajden Hardi i Džejk LaRevija, pri čemu bi za realizaciju posla najverovatnije bila neophodna i treća ekipa.

Dodatni problem za tim iz Los Anđelesa predstavljaju i skromni resursi na draftu – na raspolaganju imaju samo tri pika druge runde i jednu mogućnost zamene pikova (swap) prve runde.

Vašington je u prethodnoj sezoni odigrao 56 utakmica, beleživši u proseku 14,2 poena, 7 skokova i 1,4 asistencije za 31 minut na parketu. Ostaje da se vidi da li će Lejkersi pronaći način da prebrode finansijske i kadrovske prepreke i ispune želju svojoj prvoj zvezdi.