Najkonkretnija ponuda za Vlahovića je ona iz Istanbula; Atletiko samo gleda...
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 22:05
I pre nego što uopšte može da reaguje, mora da proda Aleksandera Serlota
Otkako mu je istekao ugovor u Juventusu, ne postoji jasna slika gde bi Dušan Vlahović mogao da nastavi karijeru. Prethodnih sedmica se pominjalo svašta, od toga da bi mogao čak i nazad u Juventus, sa kojim mesecima nije uspeo da nađe zajednički jezik oko plate, zatim da ga čeka selidba u Napulj, pa Barselonu, ali kako stvari trenutno stoje srpski reprezentativac najkonkretniju ponudu ima od Bešiktaša.
Nije tajna da klub iz Istanbula želi Vlahovića i da je trener Vinćenco Italijano zapeo da obnove uspešnu saradnju iz Fjorentine, što je potvrdio i direktor kluba Onder Ozer. Sada, prema rečima prvog čoveka Bešiktaša Serdara Adalija, sa Vlahovićem se vode aktivni pregovori.
"Radimo na transferu, pregovaramo. Ima još poslova koje ćemo da završimo u narednim sedmicama", rekao je Adali.
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Iako su fudbalski insajderi prilično skeptični oko mogućnosti da Vlahović karijeru nastavi u Bešiktašu, spekuliše se da u ovom trenutku najkonkretnija ponuda stiže upravo iz Istanbula.
Pominje se da crno-beli klub Vlahoviću daje godišnju platu od osam miliona evra, uz bonus za potpis. To je otprilike novac koji je srpski špic tražio od Juventusa. Iako je i Adali potvrdio da se vode razgovori, kroz redove se provlači teza da Bešiktaš neće otezati sa čekanjem na njegov odgovor i sve bi trebalo da bude jasnije već u narednim danima. Iz tog razloga u klubu su počeli da vrše pritisak na Vlahovića da izabere i pretpostavlja se da će možda do kraja sedmice biti i definitivno sve jasno.
Dok se u pričama pominje Barselona, italijanski novinari tvrde da Vlahovića prati madridski Atletiko. Doduše, više u ulozi posmatrača jer, da bi uopšte bilo ikakve priče o mogućem transferu, Rohiblankosi moraju da se reše Aleksandera Serlota. To znači da eventualni Vlahovićev dolazak ne bi bio povezan sa time da li će Hulijan Alvarez ostati ili otići, a govori i to da bi Srbin u Madridu bio viđen kao rezervni špic, ne prva opcija.
U ovom trenutku na relaciji Atletiko - Vlahović nema nikakvih konkretnih dešavanja i sve zavisi o toga šta će biti sa Norvežaninom koji nije opravdao očekivanja. Prelazni rok u Evropi zatvara se 1. septembra.