Najkonkretnija ponuda za Vlahovića je ona iz Istanbula; Atletiko samo gleda...

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Iako su fudbalski insajderi prilično skeptični oko mogućnosti da Vlahović karijeru nastavi u Bešiktašu, spekuliše se da u ovom trenutku najkonkretnija ponuda stiže upravo iz Istanbula.

Pominje se da crno-beli klub Vlahoviću daje godišnju platu od osam miliona evra, uz bonus za potpis. To je otprilike novac koji je srpski špic tražio od Juventusa. Iako je i Adali potvrdio da se vode razgovori, kroz redove se provlači teza da Bešiktaš neće otezati sa čekanjem na njegov odgovor i sve bi trebalo da bude jasnije već u narednim danima. Iz tog razloga u klubu su počeli da vrše pritisak na Vlahovića da izabere i pretpostavlja se da će možda do kraja sedmice biti i definitivno sve jasno.

Dok se u pričama pominje Barselona, italijanski novinari tvrde da Vlahovića prati madridski Atletiko. Doduše, više u ulozi posmatrača jer, da bi uopšte bilo ikakve priče o mogućem transferu, Rohiblankosi moraju da se reše Aleksandera Serlota. To znači da eventualni Vlahovićev dolazak ne bi bio povezan sa time da li će Hulijan Alvarez ostati ili otići, a govori i to da bi Srbin u Madridu bio viđen kao rezervni špic, ne prva opcija.