Arsenalov kapitalac mogao bi da bude Viktor Osimen
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 23:46
Šampion Engleske se raspitivao za Nigerijca tokom pregovora sa Galatom oko Gabrijela Martinelija
Ima već Viktora Đekereša za kojeg je prošlog leta platio 67.000.000 evra, pride i još skupljeg Kaija Haverca odranije, uz to i Mikel Merino može da uskoči na poziciju centarfora (i to vrlo dobro radi!), ali u Arsenalu su, izgleda, rešeni da dovedu još jednu 'devetku'. Ne za rotaciju, već da predvodi napad, da Ostrvom odjekne kada ona stigne na Emirate.
Mahom se tokom leta spekulisalo o Hulijanu Alvarezu, ali je ovog četvrtka u prvi plan izbio Viktor Osimen. I mogao bi da obeleži preostale dve i po nedelje prelaznog roka...
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Arsenal već duže vreme raspolaže informacijama i gaji interesovanje za Osimena, ali je nigerijski centarfor na listi želja rukovodstva bio pozicioniran iza argentinskog. Međutim, kako je Atletiko Madrid insistira da Hulijan Alvarez nije na prodau i tera zainteresovane klubove da plate otkupnu klauzulu u vrednosti od 500.000.000 evra,čelnici engleskog kluba prinuđeni su da razmotre promenu primarne mete i usmere resurse ka dostižnijoj, a podjednako kvalitetnoj alternativi. I tu u priču uskače Osimen.
Britanski Telegraf je u četvrtak pisao da je sportski direktor Arsenala Andrea Berta tokom pregovora sa Galatasarajem oko prodaje Gabrijela Martinelija 'potegao' priču o Viktoru Osimenu. Turski šampion je engleskom već dostavio prvu ponudu za brazilsko krilo vrednu 45.000.000 evra i navodno se usput raspitao za Itana Envanerija, što je Berta iskoristio da ispita teren oko Osimena.
Godinu dana stariji od Alvareza, Osimen se tokom perioda u Napoliju i Galatasaraju potvrdio kao jedan od najubitačnijih devetki u evropskom fudbalu. Da li će Arsenal konačno krenuti u realizaciju njegovog transfera zavisi od daljeg raspleta oko Martinelija i Envanerija, ali i od potencijalne reakcije gradskog rivala Totenhema, koji takođe traži pojačanja u napadu i sa velikim oprezom prati situaciju oko nigerijskog reprezentativca, podseća Telegraf.
Sebastijen Denis sa Fut Merkata u međuvremenu se nadovezao informacijom da je Osimen prioritet Mikela Artete te da su u severnom Londonu ubeđenji da mogu da zaključe posao do zatvaranja prelaznog roka. Navodno Galatasaraj nije odredio tačnu cenu za strelca 22 gola u prošloj sezoni, ali se nada da će u najmanju ruku povratiti ono što je uložio u njegov otkup prošlog leta - 75.000.000 evra.
Iz nekog razloga verujemo da bi bio skuplji...
Mnogo skuplji.