Arsenalov kapitalac mogao bi da bude Viktor Osimen

Arsenal već duže vreme raspolaže informacijama i gaji interesovanje za Osimena, ali je nigerijski centarfor na listi želja rukovodstva bio pozicioniran iza argentinskog. Međutim, kako je Atletiko Madrid insistira da Hulijan Alvarez nije na prodau i tera zainteresovane klubove da plate otkupnu klauzulu u vrednosti od 500.000.000 evra,čelnici engleskog kluba prinuđeni su da razmotre promenu primarne mete i usmere resurse ka dostižnijoj, a podjednako kvalitetnoj alternativi. I tu u priču uskače Osimen.

Britanski Telegraf je u četvrtak pisao da je sportski direktor Arsenala Andrea Berta tokom pregovora sa Galatasarajem oko prodaje Gabrijela Martinelija 'potegao' priču o Viktoru Osimenu. Turski šampion je engleskom već dostavio prvu ponudu za brazilsko krilo vrednu 45.000.000 evra i navodno se usput raspitao za Itana Envanerija, što je Berta iskoristio da ispita teren oko Osimena.

Godinu dana stariji od Alvareza, Osimen se tokom perioda u Napoliju i Galatasaraju potvrdio kao jedan od najubitačnijih devetki u evropskom fudbalu. Da li će Arsenal konačno krenuti u realizaciju njegovog transfera zavisi od daljeg raspleta oko Martinelija i Envanerija, ali i od potencijalne reakcije gradskog rivala Totenhema, koji takođe traži pojačanja u napadu i sa velikim oprezom prati situaciju oko nigerijskog reprezentativca, podseća Telegraf.

Sebastijen Denis sa Fut Merkata u međuvremenu se nadovezao informacijom da je Osimen prioritet Mikela Artete te da su u severnom Londonu ubeđenji da mogu da zaključe posao do zatvaranja prelaznog roka. Navodno Galatasaraj nije odredio tačnu cenu za strelca 22 gola u prošloj sezoni, ali se nada da će u najmanju ruku povratiti ono što je uložio u njegov otkup prošlog leta - 75.000.000 evra.

Iz nekog razloga verujemo da bi bio skuplji...

Mnogo skuplji.