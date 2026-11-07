Život posle Janisa nije lak: Rajaković produžio agoniju Milvokija kakva se ne pamti 33 godine
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 06:39
Toronto slavio 121:107 uz rekorde karijere Alajaha Martina i Džamala Šida
Ozbiljno oslabljen stigao je Toronto u Milvoki, ali sa ciljem da se vrati na pobedničke staze nakon poraza od Denvera. I u tome je uspeo! Ekipa Darka Rajakovića savladala je najlošiji tim Istočne konferencije rezultatom 121:107, upisala petu pobedu u sezoni i dodatno nastavila krizu Baksa.
Iako srpski stručnjak nije mogao da računa na Kavaja Lenarda, Skotija Barnsa i Imanuela Kviklija, kada je bilo najpotrebnije, odgovornost su preuzeli igrači iz drugog plana. Reptorsi su nakon lošeg otvaranja nadoknadili 15 poena zaostatka i gurnuli Milvoki na skor 1-8, čime su Baksi izjednačili svoj najlošiji start sezone u poslednje 33 godine.
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Preko Haimea Hakeza, Milvoki je dobro otvorio susret pred domaćom publikom, u utakmici koja se ujedno igrala u okviru NBA kupa. Baksi su nakon polovine prve deonice imali 13 poena prednosti, ali se džoker iz rukava kanadskog tima već nazirao. Alajah Martin je serijom od osam poena pred kraj četvrtine vratio goste na samo dva poena zaostatka.
Nastavio je ipak Milvoki i u drugoj četvrtini sa odličnom igrom i delovao znatno bolje od pomalo izgubljenog Toronta u tim trenucima. Na minut do poluvremena, poenima Tajlera Hira, domaćini su stigli do prednosti od 60:45, što je ujedno bila i najveća razlika koju su imali na utakmici. Ispostaviće se, međutim, da je to bilo i poslednje što su Baksi pokazali.
U nastavku je, pored očekivanog doprinosa Ar Džej Bereta, Martin nastavio da donosi poene. Iako u prethodnih 30 NBA utakmica nijednom nije uspeo da stigne do dvocifrenog učinka, ovoga puta igrao je nestvarno i meč završio sa 27 poena (9/11 iz igre). Ogroman doprinos dao je i Džamal Šid, koji je sa 16 asistencija postavio rekord karijere.
Toronto je već do kraja treće četvrtine preuzeo vođstvo, dok je poslednja deonica, koju su gosti dobili rezultatom 32:20, samo dodatno zagorčala poraz Milvokija, koji je nakon odličnog prvog poluvremena potpuno posustao.
Na kraju, pored Martinovih 27 poena, isto toliko ubacio je i Beret, dok su Džejkob Poltl i Kolin Mari Bojls dodali po 19. Šid je, uz odličnu razigravačku partiju, postigao i deset poena. U redovima Milvokija, Tajler Hiro imao je 23 poena i deset asistencija, dok je Brajden Buris dodao 21 poen uz 11 skokova.
NBA (petak na subotu)
Atlanta - Vašington 139:132
/Aleksander Voker 28 - Džordž 33/
Šarlot - Boston 80:119
/Rid 14 - Tejtum 34
Klivlend - Filadelfija 95:119
/Mičel 23 - Braun 20/
Dalas - Juta 112:110
/Vašington 26 - Markanen 24/
Memfis - Oklahoma Siti 97:128
/Džerom 21 - Mičel 35/
Milvoki - Toronto 107:121
/Hiro 23 - Martin 27/
Nju Orleans - Minesota 109:115
/Firs 24 - Dosunmu 26/
Sakramento - San Antonio (u toku)
LA Lejkers - Portland (u toku)
***kvote su podložne promenama