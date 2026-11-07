Život posle Janisa nije lak: Rajaković produžio agoniju Milvokija kakva se ne pamti 33 godine

Preko Haimea Hakeza, Milvoki je dobro otvorio susret pred domaćom publikom, u utakmici koja se ujedno igrala u okviru NBA kupa. Baksi su nakon polovine prve deonice imali 13 poena prednosti, ali se džoker iz rukava kanadskog tima već nazirao. Alajah Martin je serijom od osam poena pred kraj četvrtine vratio goste na samo dva poena zaostatka.

Nastavio je ipak Milvoki i u drugoj četvrtini sa odličnom igrom i delovao znatno bolje od pomalo izgubljenog Toronta u tim trenucima. Na minut do poluvremena, poenima Tajlera Hira, domaćini su stigli do prednosti od 60:45, što je ujedno bila i najveća razlika koju su imali na utakmici. Ispostaviće se, međutim, da je to bilo i poslednje što su Baksi pokazali.

U nastavku je, pored očekivanog doprinosa Ar Džej Bereta, Martin nastavio da donosi poene. Iako u prethodnih 30 NBA utakmica nijednom nije uspeo da stigne do dvocifrenog učinka, ovoga puta igrao je nestvarno i meč završio sa 27 poena (9/11 iz igre). Ogroman doprinos dao je i Džamal Šid, koji je sa 16 asistencija postavio rekord karijere.