Košmarno veče Lebrona i Embida: Ukupan šut 3/21, Fila zamrznuta na minus 24
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 04:14
Klivlend do nogu potukao ekipu iz Pensilvanije - 119:95
Klivlend je vratio dug i to kako dolikuje. Na uverljiv i ubedljiv način. Sigurno je u glavama košarkaša Kavalirsa bila utakmica iz oktobra kad je Filadelfija na njihovom parketu uspela da nadoknadi ogromnih minus 29 i ukrade pobedu. Večeras za tako nešto nije bilo šanse. Rešili su Kevsi da vrate milo za drago Lebronu Džejmsu, Džoelu Embidu i ostalima i naneli im drugi poraz u sezoni - 119:95
Ovakvoj pobedi dobrim delom je kumovala katastrofalna igra upravo Lebrona i Embida. Legendarni "Kralj" je ovako loš bio verovatno samo u ruki sezoni. Ništa mu nije polazilo za rukom. Promašivao je zicere kakve je u karijeri pogodio verovatno 10.000 puta, izgubio je mnogo lopti i na kraju završio meč sa šest poena uz šut iz igre 3/11. Embid je bio još gori. Za 25 minuta na terenu ubacio je šest poena, sve sa linije slobodnih bacanja, a šut iz igre mu je bio - 0/9.
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Sa ovakvim raspoloženjem dvojice jako bitnih igrača, Fila nije imala čemu da se nada. Džejlen Braun, Vi Džej Edžkomb i Tajris Meksi su vukli koliko su mogli. ni oni nisu bili svemoćni protiv odlične odbrane Klivlenda i da nije bilo njih, meč bi mnogo ranije bio prelomljen.
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Klivlend je odmah na početku stavio do znanja da će scenario od pre nešto više od dve nedelje biti teško izvodljiv i da Fila ne može da izvede isto čudo dvaput. Ekipa koju vodi Keni Etkinson je odlično otvorila utakmicu i rano stekla dvocifrenu razliku (15:2) koju je održavala do kraja prve četvrtine koju je poenima zatvorio Tomas Brajant (33:22).
Tek u drugoj četvrtini su gosti dali znake života. Evan Mobli je igrao vrhunsku odbranu na Embidu, ali su se raspucali Braun i Edžkomb posle čijeg zakucavanja je minus gostujućeg tima iznosio samo šest poena (49:43), a na poluvremenu je za goste bilo, i te kako prihvatljivih minus osam (62:54).
Uspeo je ekipa iz Pensilvanije da posle poena Lebrona priđe na minus dva (67:65), ali ispostavilo se da je to bilo sve. Jednostavno, sa lošom igrom Lebrona i Embida, Fila nije imala gde. Usledila je serija Kevsa 26:9 koja je zaključena trojkom Donovana Mičela i tu je priči bio kraj. Četvrta četvrtina je bila puko odrađivanje posla, Klivlend je u jednom trenutku imao maksimalnih plus 25 (117:92). Samo se čekalo koji će konačan rezultat biti.
U redovima Klivlenda najefikasniji bili su Mičel sa 23 i Mobli sa 22 poena. Kod File se istakao Džejlen Braun sa 20.
NBA (petak na subotu)
Atlanta - Vašington 139:132
/Aleksander Voker 28 - Džordž 33/
Šarlot - Boston 80:119
/Rid 14 - Tejtum 34
Klivlend - Filadelfija 95:119
/Mičel 23 - Braun 20/
02.00: (1,35) Dalas (16,00) Juta (3,70)
02.00: (3,00) Memfis (16,00) Oklahoma Siti (1,50)
02.00: (3,20) Milvoki (16,00) Toronto (1,45)
02.00: (2,65) Nju Orleans (16,00) Minesota (1,60)
04.00: (7,00) Sakramento (22,00) San Antonio (1,12)
04.00: (1,70) LA Lejkers (15,00) Portland (2,40)
***kvote su podložne promenama