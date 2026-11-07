Košmarno veče Lebrona i Embida: Ukupan šut 3/21, Fila zamrznuta na minus 24

Sa ovakvim raspoloženjem dvojice jako bitnih igrača, Fila nije imala čemu da se nada. Džejlen Braun, Vi Džej Edžkomb i Tajris Meksi su vukli koliko su mogli. ni oni nisu bili svemoćni protiv odlične odbrane Klivlenda i da nije bilo njih, meč bi mnogo ranije bio prelomljen.

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Klivlend je odmah na početku stavio do znanja da će scenario od pre nešto više od dve nedelje biti teško izvodljiv i da Fila ne može da izvede isto čudo dvaput. Ekipa koju vodi Keni Etkinson je odlično otvorila utakmicu i rano stekla dvocifrenu razliku (15:2) koju je održavala do kraja prve četvrtine koju je poenima zatvorio Tomas Brajant (33:22).

Tek u drugoj četvrtini su gosti dali znake života. Evan Mobli je igrao vrhunsku odbranu na Embidu, ali su se raspucali Braun i Edžkomb posle čijeg zakucavanja je minus gostujućeg tima iznosio samo šest poena (49:43), a na poluvremenu je za goste bilo, i te kako prihvatljivih minus osam (62:54).

Uspeo je ekipa iz Pensilvanije da posle poena Lebrona priđe na minus dva (67:65), ali ispostavilo se da je to bilo sve. Jednostavno, sa lošom igrom Lebrona i Embida, Fila nije imala gde. Usledila je serija Kevsa 26:9 koja je zaključena trojkom Donovana Mičela i tu je priči bio kraj. Četvrta četvrtina je bila puko odrađivanje posla, Klivlend je u jednom trenutku imao maksimalnih plus 25 (117:92). Samo se čekalo koji će konačan rezultat biti.

U redovima Klivlenda najefikasniji bili su Mičel sa 23 i Mobli sa 22 poena. Kod File se istakao Džejlen Braun sa 20.

NBA (petak na subotu)

Atlanta - Vašington 139:132

/Aleksander Voker 28 - Džordž 33/

Šarlot - Boston 80:119

/Rid 14 - Tejtum 34

Klivlend - Filadelfija 95:119

/Mičel 23 - Braun 20/

02.00: (1,35) Dalas (16,00) Juta (3,70)

02.00: (3,00) Memfis (16,00) Oklahoma Siti (1,50)

02.00: (3,20) Milvoki (16,00) Toronto (1,45)

02.00: (2,65) Nju Orleans (16,00) Minesota (1,60)

04.00: (7,00) Sakramento (22,00) San Antonio (1,12)

04.00: (1,70) LA Lejkers (15,00) Portland (2,40)

***kvote su podložne promenama