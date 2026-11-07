Rezzime jučerašnjeg dana (petak): Fantastična Zvezda mnoge iznenadila

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

ZAOKRUŽENO

DINAMO DREZDEN – GROJTER FIRT (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 3:0

Promil nade nije Dinamo Drezden ostavio Grojter Firtu da bi mogao do bodova. Sve je bilo rešeno u prvom poluvremenu u kom je Dinamo postigao dva gola.

TULUZ – STRAZBUR (tip 1, kvota 2,25) – rezultat 3:1

Vrhunska utakmica domaćina i više nego zaslužena pobeda. Pokušao je Strazbur da se vrati, smanjio je rezultat u 67. minutu, ali više od toga nije mogao.

HAMBURGER – MENHENGLADBAH (tip 1, kvota 2,35) – rezultat 3:1

Nakon prvih devet rundi, odnosno četvrtine takmičenja u Bundesligi, fudbal tima sa Borusija parka ubedljivo je najtanji. Njegove slabosti, večeras je ogolio HSV iskoristivši nedisciplinu gostiju i brojčanu prednost da dođe do trijumfa - 3:1. Opširnije OVDE.

NEFČI – KAPAZ (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:0

Mnogo teže od očekivanog, ali kec je ipak - tu. Mučio se Nefči da probije bedem borbenih gostiju, ali je na kraju uspeo da dođe do pobede golom u 67. minutu.

EVERTON - KOVENTRI (tip 1, kvota 1,73) - rezultat 3:1

Kod Dejvida Mojesa se zna. Napadač mora da trči kao da je zadnji vezni. Takvi su njegovom prvom mandatu bili Vejn Runi, Viktor Aničebe, Luj Saha, Ajegbeni Jakubu, takav je i sada Bari. Na sve to, Senegalac polako, ali sigurno stiče rutinu u postizanju golova. U prethodne dve utakmice je došao glave Njukaslu, a nova žrtva senegalske aždaje postao je Koventri (3:1). Opširnije OVDE.

PARTIZAN MOZZART BET - MAKABI (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 88:67

Ovo je bilo potrebno Partizanu Mozzart Bet! A, zahvaljujući benefitu Mozzart Relax, ko je igrao an pobedu crno-belih mogao je da odahne već u prvoj četvrtini, kada su domaćini prvi put poveli sa 16 poena razlike.

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STANDARD - VASLAND BEVEREN (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 3:0

Odlična utakmica Standarda koji je već posle pet minuta došao do vođstva, a onda u nastavku sa još dva gola za tri minuta nokautirao Beveren.

PRECRTANO

KARABAG – TURAN (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 0:1

Očekivalo se da Karabag oprava ulogu favorita, ali je naleteo na tvrdo i na kraju kažnjen golom u 80. minutu. Nije pomoglo ni što je domaćin imao duplo više šuteva na gol.

SEVILJA - ALAVES (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 0:0

Ko god da je gledao ovu utakmicu, taj se žestoko dosađivao. Imala je Sevilja penal u prvom poluvremenu da odvede utakmicu u drugom pravcu, ali je Ruben Vargas promašio. Pokušavao je domaćin da napravi nešto više u nastavku, ali slaba vajda.

OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 57:62

Ako ste igrali na goste iz Beograda mogli ste da odahnete već na poluvremenu. Zvezda je u finišu druge četvrtine stigla do 16 poena razlike, čim je aktiviran benefit Mozzart Relax i dvojka na ovaj meč postala dobitna. Svakako, sjajnom partijom u Pireju izabranici Ibona Navara potvrdilu su da imaju kvalitet za velike domete.

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