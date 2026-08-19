Džavonte Smart dobio drugu šansu u Evropi: Kluž potpisao bivšeg beka Zvezde
Vreme čitanja: 4min | sre. 19.08.26. | 20:46
Na Amerikancu je da iskoristi ukazano poverenje i dokaže da je pouzdan skorer
Došao je Džavonte Smart u Evroligu i Crvenu zvezdu pre dve i po godine kao velika nepoznanica, ali je važio za dobrog skorera. Zapalio je Beogradsku arenu na prvom meču protiv Baskonije, međutim ispostavilo se da mu je to najbolja utakmica u crveno-belom dresu.
Nakon sezone u kojoj je sa Zvezdom osvojio ABA ligu, srpski klub je rešio da mu ne produži ugovor. Vratio se Smart u Ameriku i Dži ligu u kojoj je igrao dve godine za razvojni tim Orlanda. Došlo je vreme za povratak u Evropu i ABA ligu, ali ne i Zvezdu.
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Naime, ekipa Kluža objavila je da je Džavonte Smart novi igrač tog tima. Rumunski klub će se pored regionalne lige takmičiti i u Evrokupu, pa je tako Smart dobio drugu šansu na Starom kontinentu da pokaže šta zna.
Zaista ima košgeterski kvalitet, ali mu nedostaje discipline. I to nije tajna, pošto je Nemanja Nedović prilikom gostovanja u "Podkastu sa Lukom i Kuzmom" rekao da Smart nije mogao da izađe iz džetlega, pa je često umeo da igra igrice do kasno u noć i onda zakasni sutradan na trening.
Zato i kažemo da je Kluž njegova druga šansa. Biće tu od početka sezone, igraće u gradu koji je svakako mirniji od Beograda i možda mu to bude prijalo. Evropska pravila mu nisu strana, pogotovo jer je tokom poslednje dve godine bio standardni reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država u FIBA kvalifikacionim prozorima.
U karijeri je igrao za Milvoki Bakse, Majami Hit, Filadelfiju i njihove razvojne timove, kao i već pomenutu Crvenu zvezdu i džiligašku ekipu Orlanda.