Džavonte Smart dobio drugu šansu u Evropi: Kluž potpisao bivšeg beka Zvezde

Došao je Džavonte Smart u Evroligu i Crvenu zvezdu pre dve i po godine kao velika nepoznanica, ali je važio za dobrog skorera. Zapalio je Beogradsku arenu na prvom meču protiv Baskonije, međutim ispostavilo se da mu je to najbolja utakmica u crveno-belom dresu.

Nakon sezone u kojoj je sa Zvezdom osvojio ABA ligu, srpski klub je rešio da mu ne produži ugovor. Vratio se Smart u Ameriku i Dži ligu u kojoj je igrao dve godine za razvojni tim Orlanda. Došlo je vreme za povratak u Evropu i ABA ligu, ali ne i Zvezdu.