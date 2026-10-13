Džordanov dres iz "Poslednjeg plesa" prodat za 14.000.000 dolara

Predsednik aukcijske kuće Dejvid Hant naglasio je da je profil Majkla Džordana na tržištu kolekcionara odavno premašio sportske okvire.

„Iako je značaj Majkla Džordana na tržištu sportskih memorabilija odavno uspostavljen, on se sada podigao na nivo elitne klase imovine kakva je obično rezervisana samo za kultna umetnička dela. Izuzetno nam je drago što smo posredovali u ovoj istorijskoj prodaji koja predstavlja novi standard u našoj industriji.“

Sa cenom od 14.000.000 dolara, ovaj primerak postao je drugi najskuplji nošeni sportski dres svih vremena. Prvo mesto i dalje drži dres legende bejzbola Bejba Ruta iz 1932. godine, koji je 2024. prodat za astronomskih 24.120.000 dolara.

Ovo je ujedno treći put da dres slavnog čuvenog asa iz tog finala 1998. dostigne cifru veću od 10 miliona dolara — dres iz prve utakmice prodat je 2022. za 10.100.000, dok je onaj iz trećeg meča prošlog meseca na aukciji otišao za 12.300.000 dolara.

Sve što se tiče Džordanove poslednje sezone u Čikagu izaziva pravu groznicu među kolekcionarima širom planete, pa su tako 2023. godine njegove patike Air Jordan iz iste te druge utakmice u Juti prodate u kući Sotheby’s za 2,2 miliona dolara, što je i dalje svetski rekord za par obuće.