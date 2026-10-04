Efes se oporavio od Zvezde

Daleko od toga da je ekipa Pabla Lasa imala lak posao jer se igralo tvrdo od samog početka i domaćin je imao poen prednosti posle prve četvrtine. Konsolidovao se Efes u drugoj deonici i preokrenuo, da bi na veliki odmor otišao sa sigurnih +7. Proradili su u napadu, sve je bilo mnogo bolje nego u prvom kvartalu, a u trećoj četvrtini se opet vratila igra na borbu za svaki poen. Nije mogla Bandirma baš da priđe kako treba i pred poslednjih deset minuta je Efes imao osam poena prednosti.

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Brzo su u trećoj četvrtini došli i do dvocifrenog viška, pa su kruzirali ka pobedi jer su veliku prednost održavali sve vreme. Pokušao je domaćin pred kraj makar malo da zakuva, konačni rezultat sugeriše i da jeste bilo donekle napeto, ali to nije bio slučaj. Nije istanbulski tim bio ugrožen ni u jednom trenutku i slavio je na kraju, može se reći sigurno i rutinski.

Do pobede su ih predvodili Džordan Lojd sa 15 poena, Strazel sa 14 poena i devet asistencija, Malkolm sa 13, Kai Džons sa 11 poena i deset skokova i Dario Šarić sa deset poena i šest skokova.

Kod domaće ekipe istakli su se Piterson sa 25, Henkins sa 12 poena i osam skokova i Gordon sa deset poena, osam skokova i četiri asistencije.