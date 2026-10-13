Emocije pretile da sruše Arenu zbog Žoca! Obradović nije želeo poklon od kluba
Vreme čitanja: 8min | uto. 13.10.26. | 20:41
Desio se toliko dugo čekani povratak legendarnog stručnjaka na parket Beogradske arene, partizanovci ga dočekali kako dolikuje
Svaki navijač Partizan Mozzart Beta uradio je jednu stvar tokom leta — pomno je čekao raspored Evrolige i video datum kada se Željko Obradović vraća u Beogradsku arenu. Već mesecima, 13. oktobar je zaokružen kao crveno slovo u kalendarima pristalica crno-belih boja! Jednostavno rečeno, najveći kog je ovaj klub imao vratio se svojoj kući, samo je sve imalo tužnu notu jer Obradović više nije trener kluba iz Humske. Sada se vratio kao trener Panatinaikosa — još jednog kluba koji ga smatra svojom najvećom legendom — u pokušaju da uradi ono što nije sa Partizanom... Da se popne se na krov Evrope po 10. put u karijeri!
A doček.... Teško ga je opisati rečima. Emocije, žestoke emocije su pretile da sruše dvoranu onog momenta kada je Obradović kročio na parket, a velika koreografija krenula da se „stvara” na tribinama najvatrenijih navijača u dvorani. Iako su svi očekivali lik Željka Obradovića, video se lik jednog od najpoznatijih navijača koji je propušta utakmice.
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Sve je izgledalo spektakularno....
Orilo se: „Obradović Željko!” kao nikada do sada, u pojedinim momentima je izgledalo kao da će se dvorana srušiti od naleta tolikih emocija ljudi koji i dalje ne mogu da prebole činjenicu da je Žoc prošle sezone u novembru napustio klub poražen, bez ikakvih mogućnosti da utiče na ekipu koja ga je potpuno izdala.
Bilo je tu suza, natpisa, fotografija... Svako ko je imao tu sreću da se nađe u Areni — a ona je prvi put ove sezone bila dupke puna. Neki bi rekli da je ovo bila i utakmica sezone, ne sa rezultatske strane jer se zaista ništa u Evroligi ne odlučuje u oktobru, ali je ovo bilo veče da se pokaže poštovanje čoveku koji je u svom prvom mandatu doneo titulu prvaka Evrope, a u drugom transformisao klub iz korena da bi bio ono što jeste danas... Stabilan evroligaš.
A reakcija Željka Obradovića na doček... Pa zapravo je počelo sve još dva sata pre početka utakmice kada je autobus sa igračima i Obradovićem stigao ispred Arene. Već tu je bila mala ekipa navijača koji su pozdravili bivšeg trenera, ali „udarili” po Geršonu Jabuseleu kome ne opraštaju tuču iz Madrida.
Ipak, ono posebno što su svi čekali dogodilo se na oko 15 minuta pre početka meča kada je Obradović prvi put kročio na parket Arene, tada je usledio vulkan emocija.
Svi su čekali da li će Obradović pri ulasku poljubiti devojčicu u čelo koja je uvek bila tu i bila je, kao i svaki put, prva pri izlasku iz tunela...
Klub je sa druge strane bio spreman da i sam učini ovo veče posebno. Bio je spreman poseban film koji je pušten pred početak utakmice koji je izazvao i posebne emocije kod svih prisutnih. Zanimljivo da je klub iz Humske imao i poklon za Obradovića, specijalno napravljenu sliku sa natpisom: „Zauvek”. Ipak, Željko Obradović nije želeo poklon od kluba, potvrđeno je Mozzart Sportu.
Bilo je tu uvreda, predsednik kluba Ostoja Mijailović je bio na udaru navijača i to nekoliko puta kao neko ko je okarakterisan kao glavni krivac što je Obradović napustio klub u novembru prošle godine i to baš posle utakmice protiv Panatinaikosa u Atini.
Svi pokušaji navijača tih dana su ostali neuspešni, čak ni čuveni doček na aerodromu nije naterao Obradovića da promeni mišljenje i vrati se na klupu.
Posle svega toga, najnezahvalniju poziciju u Evropi, mesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom Žoca, popunio je Đoan Penjaroja. Španac je stigao tiho, bez velikih obećanja i bombastičnih izjava.
Međutim, baš takav je uspeo da uđe u srca navijača Partizana, posebno na početku ove sezone koja je počela fenomenalno za crno-bele jer posle četiri kola Partizan potpuno neočekivano ima tri pobede. Zato je i Španac dobio gromoglasan aplauz, tačnije nikada jači otkako je došao u Partizan.
Bila je svakako ovo noć za pamćenje...