Emocije pretile da sruše Arenu zbog Žoca! Obradović nije želeo poklon od kluba

A doček.... Teško ga je opisati rečima. Emocije, žestoke emocije su pretile da sruše dvoranu onog momenta kada je Obradović kročio na parket, a velika koreografija krenula da se „stvara” na tribinama najvatrenijih navijača u dvorani. Iako su svi očekivali lik Željka Obradovića, video se lik jednog od najpoznatijih navijača koji je propušta utakmice.

Svaki navijač Partizan Mozzart Beta uradio je jednu stvar tokom leta — pomno je čekao raspored Evrolige i video datum kada se Željko Obradović vraća u Beogradsku arenu. Već mesecima, 13. oktobar je zaokružen kao crveno slovo u kalendarima pristalica crno-belih boja! Jednostavno rečeno, najveći kog je ovaj klub imao vratio se svojoj kući, samo je sve imalo tužnu notu jer Obradović više nije trener kluba iz Humske. Sada se vratio kao trener Panatinaikosa — još jednog kluba koji ga smatra svojom najvećom legendom — u pokušaju da uradi ono što nije sa Partizanom... Da se popne se na krov Evrope po 10. put u karijeri!

Sve je izgledalo spektakularno.... Orilo se: „Obradović Željko!” kao nikada do sada, u pojedinim momentima je izgledalo kao da će se dvorana srušiti od naleta tolikih emocija ljudi koji i dalje ne mogu da prebole činjenicu da je Žoc prošle sezone u novembru napustio klub poražen, bez ikakvih mogućnosti da utiče na ekipu koja ga je potpuno izdala. Bilo je tu suza, natpisa, fotografija... Svako ko je imao tu sreću da se nađe u Areni — a ona je prvi put ove sezone bila dupke puna. Neki bi rekli da je ovo bila i utakmica sezone, ne sa rezultatske strane jer se zaista ništa u Evroligi ne odlučuje u oktobru, ali je ovo bilo veče da se pokaže poštovanje čoveku koji je u svom prvom mandatu doneo titulu prvaka Evrope, a u drugom transformisao klub iz korena da bi bio ono što jeste danas... Stabilan evroligaš. A reakcija Željka Obradovića na doček... Pa zapravo je počelo sve još dva sata pre početka utakmice kada je autobus sa igračima i Obradovićem stigao ispred Arene. Već tu je bila mala ekipa navijača koji su pozdravili bivšeg trenera, ali „udarili” po Geršonu Jabuseleu kome ne opraštaju tuču iz Madrida.

Ipak, ono posebno što su svi čekali dogodilo se na oko 15 minuta pre početka meča kada je Obradović prvi put kročio na parket Arene, tada je usledio vulkan emocija. Svi su čekali da li će Obradović pri ulasku poljubiti devojčicu u čelo koja je uvek bila tu i bila je, kao i svaki put, prva pri izlasku iz tunela...