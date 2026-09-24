Kukoč opet vrti istu priču: Jokić, Dončić i Janis – nikada neće biti bolji od Dražena, Divca, Rađe...

Toni Kukoč je tokom gostovanja u hrvatskoj emisiji "Sport Nedjeljom" izneo svoje mišljenje o tome kako su evropski igrači promenili NBA ligu. Član Kuće slavnih u košarci istovremeno je izrazio veliko poštovanje prema današnjim košarkaškim zvezdama, ali je čvrsto stao u odbranu svoje generacije.

"Tada je reket bio zakrčen ogromnim, tradicionalnim centrima koji su dominirali pri svakom skoku. Nikolu Jokića hvale, i to s pravom. On je fenomenalan košarkaški genije čija me vizija potpuno očarava. Ali Jokić igra u eri u kojoj ne mora da se suočava sa trojicom fizički dominantnih centara u svakoj utakmici", započeo je.

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Nije samo kritičar i nostalgičar.

"Jokić i Dončić poseduju visok košarkaški IQ koji potiče iz evropske, odnosno balkanske škole košarkaških osnova. Oni su savladali osnove do savršenstva, a njihovo razumevanje igre je daleko naprednije od ostatka lige", ima i reči hvale.

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Ipak, Kukoč ostaje čvrsto uz svoju generaciju, gde kaže da da današnji MVP igrači imaju korist od moderne sportske nauke, nutricionista i naprednih sistema za oporavak.

"Imate Jokića, Dončića i Janisa. U redu, to su trojica igrača koji su dobili MVP nagradu i koji su sjajni igrači. Nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena Petrovića, Dina Rađe, Vlade Divca, Arvidasa Sabonisa ili Šarunasa Marčuljonisa", zaključio je.

Mada treba dodati da Luka Dončić nikada nije bio MVP NBA lige...