Kukoč opet vrti istu priču: Jokić, Dončić i Janis – nikada neće biti bolji od Dražena, Divca, Rađe...
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 16:33
Objasnio je zašto će košarkaši iz njegove generacije uvek biti ispred modernih igrača
Neće nikada igrači iz stare Jugoslavije ostaviti ego po strani i priznati da su moderni košarkaši na nekom drugom nivou nego što je bila njihova generacija. Jesu bili trofejniji sa reprezentacijama kada je nekada bila SFRJ, imali su i u NBA ligi svi zapažene uloge, takođe trofeje i individualna priznanja, za šta stvarno kapa dole. Sve su to žive legende košarke koje su donele toliko sreće svima nama od sada samostalnih država nekadašnje SFRJ, samo nekako neće da odustanu od toga da su oni bili (daleko) bolji nego što su sadašnji igrači. A sadašnji košarkaši se smatraju kao jedni od najboljih u istoriji...
Imao je već čuveni Toni Kukoč svoje momente, kada je razbesneo mnoge, neke i oduševio, jer je pričao da Nikola Jokić i Luka Dončić nisu bolji nego njegovi bivši saigrači iz reprezentacije, a izgleda da to nije bilo samo jedno izlaganje jednom prilikom. Opet se vratio na startu priču.
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Toni Kukoč je tokom gostovanja u hrvatskoj emisiji "Sport Nedjeljom" izneo svoje mišljenje o tome kako su evropski igrači promenili NBA ligu. Član Kuće slavnih u košarci istovremeno je izrazio veliko poštovanje prema današnjim košarkaškim zvezdama, ali je čvrsto stao u odbranu svoje generacije.
"Tada je reket bio zakrčen ogromnim, tradicionalnim centrima koji su dominirali pri svakom skoku. Nikolu Jokića hvale, i to s pravom. On je fenomenalan košarkaški genije čija me vizija potpuno očarava. Ali Jokić igra u eri u kojoj ne mora da se suočava sa trojicom fizički dominantnih centara u svakoj utakmici", započeo je.
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Nije samo kritičar i nostalgičar.
"Jokić i Dončić poseduju visok košarkaški IQ koji potiče iz evropske, odnosno balkanske škole košarkaških osnova. Oni su savladali osnove do savršenstva, a njihovo razumevanje igre je daleko naprednije od ostatka lige", ima i reči hvale.
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Ipak, Kukoč ostaje čvrsto uz svoju generaciju, gde kaže da da današnji MVP igrači imaju korist od moderne sportske nauke, nutricionista i naprednih sistema za oporavak.
"Imate Jokića, Dončića i Janisa. U redu, to su trojica igrača koji su dobili MVP nagradu i koji su sjajni igrači. Nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena Petrovića, Dina Rađe, Vlade Divca, Arvidasa Sabonisa ili Šarunasa Marčuljonisa", zaključio je.
Mada treba dodati da Luka Dončić nikada nije bio MVP NBA lige...