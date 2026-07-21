Fenerbahče povukao isti potez kao Partizan Mozzart Bet
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 16:39
Instabulski klub produžio ugovor sa kapitenom Melihom Mahmutogluom
Beogradski crno-beli ranije tokom dana su produžili ugovor kapitenu ekipe Vanji Marinkoviću, koji se na vernost finalisti ABA lige obavezao na još dve godine. Ostaje reprezentativac Srbije u voljenom klubu, a ista takva situacija nešto kasnije desila se i u Istanbulu jer je Fenerbahče produžio ugovor sa iskusnim kapitenom Melihom Mahmutogluom.
Fenerbahče je ozvaničio nastavak saradnje sa dugogodišnjim kapitenom Melihom Mahmutogluom, koji je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom Evrope. Iskusni bek će tako i u predstojećoj sezoni predvoditi ekipu, mada više sa klupe kao čvrsta ruka.
Izabrane vesti
Mahmutoglu je član Fenerbahčea od 2013. godine i tokom više od decenije ostavio je dubok trag u istoriji kluba. Sa istanbulskim velikanom osvojio je dve titule Evrolige, osam šampionata Turske, šest nacionalnih kupova i četiri Superkupa, gde je postao jedan od najtrofejnijih igrača u klupskoj istoriji.
Oglasio se Fenerbahče o ostanku kapitena.
"Postoje igrači koji osvajaju trofeje, a postoje i oni koji postanu simbol jednog kluba. Melih Mahmutoglu odavno je prerastao tu granicu i svojim odnosom prema dresu, vernošću i liderskim kvalitetima ostavio neizbrisiv trag u istoriji Fenerbahčea. Produžetak saradnje predstavlja potvrdu zajedničkih vrednosti, poverenja i kontinuiteta, uz želju da i u predstojećoj sezoni kao kapiten predvodi ekipu do novih uspeha i trofeja", navodi se na zvaničnom sajtu.
Iskusni turski bek sada ima već 36 godina i sve manje igra, ali i dalje je dobar za prisustvo u svlačionici i da zavodi red. Tu je 13 godina, jako je bitan faktor nekada bio igrački, sada je tu zbog nekih drugih stvari, mada ako zagusti, može on i da zapleše kao nekada. Da pogodi neku trojku, odigra dobru odbranu... Ima još malo goriva kod igrača rođenog u Istanbulu.
Pre nego što je došao u Fener, igrao je za Pertevnijal, Darušafaku, Galatasaraj, Antaliju i Erdemirspor.