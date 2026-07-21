Fenerbahče povukao isti potez kao Partizan Mozzart Bet

Mahmutoglu je član Fenerbahčea od 2013. godine i tokom više od decenije ostavio je dubok trag u istoriji kluba. Sa istanbulskim velikanom osvojio je dve titule Evrolige, osam šampionata Turske, šest nacionalnih kupova i četiri Superkupa, gde je postao jedan od najtrofejnijih igrača u klupskoj istoriji.

Oglasio se Fenerbahče o ostanku kapitena.

"Postoje igrači koji osvajaju trofeje, a postoje i oni koji postanu simbol jednog kluba. Melih Mahmutoglu odavno je prerastao tu granicu i svojim odnosom prema dresu, vernošću i liderskim kvalitetima ostavio neizbrisiv trag u istoriji Fenerbahčea. Produžetak saradnje predstavlja potvrdu zajedničkih vrednosti, poverenja i kontinuiteta, uz želju da i u predstojećoj sezoni kao kapiten predvodi ekipu do novih uspeha i trofeja", navodi se na zvaničnom sajtu.

Iskusni turski bek sada ima već 36 godina i sve manje igra, ali i dalje je dobar za prisustvo u svlačionici i da zavodi red. Tu je 13 godina, jako je bitan faktor nekada bio igrački, sada je tu zbog nekih drugih stvari, mada ako zagusti, može on i da zapleše kao nekada. Da pogodi neku trojku, odigra dobru odbranu... Ima još malo goriva kod igrača rođenog u Istanbulu.

Pre nego što je došao u Fener, igrao je za Pertevnijal, Darušafaku, Galatasaraj, Antaliju i Erdemirspor.