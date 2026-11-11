Feneru se smračilo u Gradu svetlosti: Hifijev slalom uz zvuk sirene odlučio pariski triler
Vreme čitanja: 5min | sre. 11.11.26. | 23:15
Francuski reprezentativac na neverovatan način doneo prvu pobedu Parizu u okršajima sa dvostrukim prvakom Evrope
Kakva utakmica, kakva košarka i kakva hladnokrvnost Nadira Hifija. U meču u kojem gotovo nije postojao, šutirao i promašivao do iznemoglosti pokazao je zbog čega ga u Parizu toliko vole i zašto je ovo njegov klub. Protutnjao je lucidni bek, odvezao slalom kroz odbranu Fenerbahčea i srušio ga polaganjem uz zvuk sirene.
Pariz je stigao do istorijske pobede, prve u svojoj istoriji nad Fenerbahčeom, te posle sedam poraza konačno nadigrao dvostrukog prvaka Evrope u 11. kolu Evrolige - 111:109.
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U poslednjem minutu prednost se menjala nekoliko puta, što zahvaljujući neverovatnim Tejlenom Hortonom Takerom, što još luđim pogotkom Frenka Nilikine. Bivši igrač Partizan Mozzart Beta ove sezone ima skroman učinak, ali je večeras blistao. Pogodio je dve izuzetno bitne trojke u samom finišu meča u kojima je domaćina držao u prednosti, dok je onaj koš na osam sekundi do kraja za - 109:106 bi o tablu.
Činilo se da je gost na kolenima. Međutim, nije se tako pitao Ševon Šilds. Danca, baš kao ni Nadira Hifija nije išlo u ovoj utakmici, ali je odlučno digao trojku i bacio žuti deo hale, a bilo ga je, u trans. Mirisalo je na produžetak, a onda "bum" - eksplozija. Gazduje Hifi u Parizu i gazdovaće još dugo. Bez obzira što su večeras bili daleko bolje raspoloženi Ti Džej Voren, Frenk Nilikina i ostali, lopta je završila u rukama francuskog reprezentativca. Iako je poznat po tome da ove situacije rešava akrobatskim pokušajima za tri poena, večeras je uključio turbo, zaobišao rivala, poentirao i bacio Grad svetlosti i Bersi u trans.
Nije Hifi bio centralna figura na ovom meču jer je postigao 11 poena, uz šut iz igre 4/18. Blistao je Nilikina i meč završio sa 22 poena, dva skoka i tri asistencije. Nosio je domaćina Ti Džej Voren u prvom poluvremenu i na kraju imao 19 poena, pet skokova i tri ukradene lopte, dok je Džared Roden bio treći najefikasniji sa 13.
Pariz je ovako upropastio sjajno veče Tejlena Hortona Takera. Jedan od najdominantnijih bekova u ligi meč je završio sa neverovatnim brojevima i postignutim 32 poena, uz 10 skokova, ali i sedam izgubljenih lopti. Pratio ga je Vejd Blodvin sa 22 poena, dok je Markus Bingam stao na 14.
Dominirao je Pariz većim delom prvog poluvremena, pogotovo u uvodnom kvartalu. Domaćin je čvrstom odbranom u potpunosti poremetio napad rivala. Fenerbahče je izgledao apsolutno nesnađeno, izuzev Tejlena Horton Takera. Na drugoj strani su Ti Džej Voren mučio odbranu rivala. Velikih plus 11 imao je Pariz posle prve četvrtine i u nekoliko navrata taj plus je bio i veći, ali malo po malo, dvostruki prvak Evrope počeo je da se konsoliduje i prilagođava na intenzitet igre tima iz Grada svetlosti.
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Istina, dobio je Pariz u drugoj četvrtini Frenka Nilikinu, ali je Horton Taker svojim prodorima izgledao kao tenk koji razara protivnika. Večeras je Šarunas Jasikevičijus dao nešto veću ulogu Trentu Forestu i to se pokazalo kao učinkovito. Amerikanac je pokazao šta znači čvrstina, ukrao je nekoliko lopti, te je Fenerbahče na krilima njih dvojice počeo da topi zaostatak.
Vodili su Parižani i na poluvremenu, ali je sve počelo da miriše na neizvesnu utakmicu, koji smo na kraju dobili. Jeste domaćin konstantno bio u prednosti, međutim, Fener je pokazao zbog čega je jedan od favorita za titulu. Nastavio je Horton Taker da prodire poput topovskog đuleta kroz odbranu rivala, a kada se u napadačku produkciju uključio Vejd Boldvin, došlo je do preokreta. Gosti su preokrenuli u samom finišu treće četvrtine i došli do prve prednosti u meču. Ipak, posle poena Sebastijana Herere ušlo se u potpuni egal pred završnih 10 minuta.
Sve je bilo otvoreno. Završni period počeo je efikasno, poenima na obe strane, a onda se opet ušlo u "pun kontakt". Ovakav tempo i nešto "prljavija" košarka više je prijala domaćinu koji se odvojio n a dva poseda prednosti. Pored zaboravljenog Vorena, Pariz je dobio i neke džokere. Ukazali su se Džared Roden, Moma Fajea i Tajson Etijen, ali je Fenerbahče bio u igri zahvaljujući svemogućem Hortonu Takeru. Međutim, svaki put kada bi se gost približio, usledio bi odgovor u vidu poena domaćina koji je tako čuvao plus. Činilo se da je sve rešeno, međutim, nije moglo bez lude završnice. Gosti su imali šut za egal, ali je Ševon Šilds promašio. Bingam je uhvatio loptu, da bi bio fauliran za dva bacanja. Sjajni centar je promašio prvo i pogodio drugo. Domaćin je izvodio loptu posle tajm-auta i ona je završila pravo u rukama Boldvina koji je pogodio za - 92:92. U poslednjem napadu domaćin je imao čak dva šuta Nadira Hifija za pobedu, ali su oni promašeni i otišlo se u produžetak.
Krenulo je jednako napeto i u dodatnom periodu. Pariz je bolje otvorio, potom su Boldvin i Horton Taker pokrenuli Fenerbaheč. Gosti su prešli u vođstvo poenima Boldvina koji je odigrao strašno u drugom poluvremenu. Ipak, Hrera je rafalnom paljbom držao Pariz u egalu. Usledila je neverovatna završnica u kojoj su i jedni i drugi imali prednost. Ipak, kada se činilo da će meč otići u drugi produžetak pojavio se Hifi koji je na neverovatan način doneo domaćinu prvu pobedu nad Fenerom u istoriji.
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče u toku
Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
20.05 (3,20) Makabi (16,00) Hapoel (1,45)
20.15 (1,45) Olimpijakos (16,00) Dubai (3,20)
20.30 (2,25) Olimpija Milano (15,00) Žalgiris (1,80)
20.30 (1,25) Valensija (17,00) Bajern Minhen (4,70)
21.00 (1,35) Real Madrid (16,00) Crvena zvezda (3,70)
Petak
18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)
20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)