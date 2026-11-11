Feneru se smračilo u Gradu svetlosti: Hifijev slalom uz zvuk sirene odlučio pariski triler

Kakva utakmica, kakva košarka i kakva hladnokrvnost Nadira Hifija . U meču u kojem gotovo nije postojao, šutirao i promašivao do iznemoglosti pokazao je zbog čega ga u Parizu toliko vole i zašto je ovo njegov klub. Protutnjao je lucidni bek, odvezao slalom kroz odbranu Fenerbahčea i srušio ga polaganjem uz zvuk sirene.

U poslednjem minutu prednost se menjala nekoliko puta, što zahvaljujući neverovatnim Tejlenom Hortonom Takerom, što još luđim pogotkom Frenka Nilikine. Bivši igrač Partizan Mozzart Beta ove sezone ima skroman učinak, ali je večeras blistao. Pogodio je dve izuzetno bitne trojke u samom finišu meča u kojima je domaćina držao u prednosti, dok je onaj koš na osam sekundi do kraja za - 109:106 bi o tablu. Činilo se da je gost na kolenima. Međutim, nije se tako pitao Ševon Šilds. Danca, baš kao ni Nadira Hifija nije išlo u ovoj utakmici, ali je odlučno digao trojku i bacio žuti deo hale, a bilo ga je, u trans. Mirisalo je na produžetak, a onda "bum" - eksplozija. Gazduje Hifi u Parizu i gazdovaće još dugo. Bez obzira što su večeras bili daleko bolje raspoloženi Ti Džej Voren, Frenk Nilikina i ostali, lopta je završila u rukama francuskog reprezentativca. Iako je poznat po tome da ove situacije rešava akrobatskim pokušajima za tri poena, večeras je uključio turbo, zaobišao rivala, poentirao i bacio Grad svetlosti i Bersi u trans.