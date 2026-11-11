Penjaroja: Brine me Tompson, potreban nam je duži roster

Penjaroja želi da ima što širi roster.

"To nam je potrebno, potreban nam je duži roster. Ne možete se takmičiti u Evroligi i ABA ligi bez toga. Svi igrači imaju uspone i padove u toku sezone, a ja sam zadovoljan što svi imaju tu želju da se dokažu, nadmeću. Ovo nije realna situacija, nadam se da ćemo za nekoliko dana ili nedelja biti kompletni".



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Da li je dolaskom Krisa Silve Partizan kompletirao roster?

"Sačekaćemo još da prođe lekarske preglede. Očigledno je da je dobar igrač, odličan atleta..."

Kako vam se čini igra Baskonije?

"Ubeđen sam da će Baskonija početi da pobeđuje. Imaju problema u poslednjoj četvrtini, ali mislim da će to popraviti. Imamo talentovane igrače, ne bih pričao o individualnim učincima, bitno je da kao tim igramo dobro, da igramo dobru odbranu. To se, kao što sam već rekao, naročito videlo u poslednjoj četvrtini. Imali smo dobru energiju, moramo tako da igramo svih 40 minuta".

O Marinkoviću i Tanaskoviću.

"Vanja je prilično važan igrač za nas, imao je dobre utakmice. Koristi dobro svoje minute na terenu, bez obzira što je dugo bio odsutan. Isto tako, mislim da naša ekipa ima dosta prostora da se poboljša u narednom periodu. Tanasković je igrač koji ima dosta iskustva, važan je za nas".

Prisetio se i vremena u Baskoniji.

"Dosta je bilo dobrih utakmica koje smo dobili, proveo sam lepo vreme u Vitoriji. Bila je ovo specijalna utakmica za mene protiv Baskonije, bilo mi je zadovoljstvo da se i vidim sa ljudima koji su i dalje u klubu", zakljućio je Penjaroja.