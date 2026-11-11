Perasović: Trenutno smo na poziciji na kojoj zaslužujemo da budemo

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nalaze se na poslednjoj poziciji sa samo jednom pobedom, koliko ima i Olimpija iz Milana, ali se trener Baskijaca nada da će dolazak Rolandsa Šmitsa i Kenana Kamenjaša pomoći timu da ostvari koju pobedu više.

"Mi smo trenutno na poziciji na kojoj zaslužujemo da budemo. Nismo uspevali da pobeđujemo, imali smo težak raspored, pet-šest gostovanja i četiri-pet povređenih igrača. Mislim da ćemo vremenom podizati nivo igre. Potpisali smo dvojicu novih igrača koji nam dolaze sutra, a očekujemo i povratak povređenih. Tek tada ćemo videti koliko možemo da budemo konkurentni. Pokušaćemo da ostvarimo što više pobeda u Evroligi. Apsolutno je jasno da smo u situaciji u kojoj je teško razmišljati o bilo čemu drugom osim o tome da pobedimo što više utakmica. Mislim da imamo kapacitet, pogotovo sa igračima koji će nam se priključiti, da ostvarimo dovoljan broj pobeda kako bismo bili zadovoljni".

Perasović je sredinom oktobra na klupi Baskonije nasledio Paola Galbijatija i tako četvrti put preuzeo španski tim, za koji ga vežu posebne uspomene.

"Veoma sam zahvalan Baskoniji, jer mi je taj klub pružio prvu pravu priliku da budem trener i na neki način me lansirao u svet košarkaških trenera. To se ne zaboravlja. Tamo sam proveo i četiri godine kao igrač, tako da sam ukupno više od jedne decenije bio deo kluba".