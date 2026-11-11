Perasović: Trenutno smo na poziciji na kojoj zaslužujemo da budemo
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 23:17
Trener Baskonije nakon poraza od Partizana govorio o situaciji u španskom klubu i očekivanjima u nastavku sezone
Košarkaši Partizana ostvarili su šestu pobedu u sezoni, pošto su u Beogradskoj areni savladali Baskoniju, koja posle 11 kola Evrolige ima samo jedan trijumf.
Nakon utakmice pred novinare je izašao trener španskog tima Velimir Perasović, koji je govorio na konferenciji za medije.
"Čestitam Partizanu. Znali su kako da odigraju u važnim momentima, bili su bolji od nas i zasluženo pobedili. Igrali smo dobro do poslednjih šest-sedam minuta, kada smo brojnim greškama u napadu i odbrani izgubili sve šanse za pobedu. Imali smo sedam izgubljenih lopti u poslednjoj četvrtini i veoma lošu selekciju šuta. Posle svega toga nije bilo realno očekivati da pobedimo utakmicu".
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Nalaze se na poslednjoj poziciji sa samo jednom pobedom, koliko ima i Olimpija iz Milana, ali se trener Baskijaca nada da će dolazak Rolandsa Šmitsa i Kenana Kamenjaša pomoći timu da ostvari koju pobedu više.
"Mi smo trenutno na poziciji na kojoj zaslužujemo da budemo. Nismo uspevali da pobeđujemo, imali smo težak raspored, pet-šest gostovanja i četiri-pet povređenih igrača. Mislim da ćemo vremenom podizati nivo igre. Potpisali smo dvojicu novih igrača koji nam dolaze sutra, a očekujemo i povratak povređenih. Tek tada ćemo videti koliko možemo da budemo konkurentni. Pokušaćemo da ostvarimo što više pobeda u Evroligi. Apsolutno je jasno da smo u situaciji u kojoj je teško razmišljati o bilo čemu drugom osim o tome da pobedimo što više utakmica. Mislim da imamo kapacitet, pogotovo sa igračima koji će nam se priključiti, da ostvarimo dovoljan broj pobeda kako bismo bili zadovoljni".
Perasović je sredinom oktobra na klupi Baskonije nasledio Paola Galbijatija i tako četvrti put preuzeo španski tim, za koji ga vežu posebne uspomene.
"Veoma sam zahvalan Baskoniji, jer mi je taj klub pružio prvu pravu priliku da budem trener i na neki način me lansirao u svet košarkaških trenera. To se ne zaboravlja. Tamo sam proveo i četiri godine kao igrač, tako da sam ukupno više od jedne decenije bio deo kluba".
Pričao je i o kvalitetu u ruskoj košarci poslednjih godine.
"Kvalitet je sigurno opao, jer mnogo igrača ne želi da dođe u Rusiju. Ipak, četiri kluba se izdvajaju i verujem da će, kada im bude omogućen povratak u evropska takmičenja, ponovo biti veoma jaki. To su CSKA, Zenit, Uniks i Lokomotiva. Te četiri ekipe značajno odskaču u ruskoj košarci i siguran sam da će, čim se vrate na evropsku scenu, ponovo biti važni faktori".