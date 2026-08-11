Unikat u srpskom fudbalu: Od špica, preko fulbeka u reprezentaciji, do vrhunskog štopera

“ Tome možemo da dodamo i naš učinak u pripremnom periodu. Imali smo šest od šest, sve utakmice smo dobili ”, daje nam ceo kontekst 34-godišnji univerzalni fudbaler, trenutno na radnom mestu centralnog od trojice štopera najiskusnijeg tima u ligi.

Isto tako, nije tim iz Lučana u fokusu samo zato što je u prva četiri kola novog šampionata zabeležio četiri remija i suštinski je jedini u elitnom rangu koji je neporažen iz četiri utakmice (još samo Zvezda i Železničar nisu izgubili od početka prvenstva, ali su odigrali po meč manje). Situacija je puno kompleksnija (šira slika, kao što rekosmo), jer Mladost je, od sredine marta, na ukupno 14 prvenstvenih utakmica, izgubila samo jednom, i to u Nišu od Radničkog, golom Mustafe baš u momentima meča u kojima se Ćirković pre neko veče našao na pravom mestu da glavom sprovede ka mreži centaršut Varjačića iz kornera – u sudijskoj nadokandi.

“ Od špica do štopera, konkretno u Mladosti sam igrao doslovno na svakoj poziciji u timu. Sem golmana. A, voleo bih i to da probam, makar na pet minuta. Čisto da zatvorim krug. Dugo sam bio napadač ili krilo, onda sam u Voždovcu igrao fulbeka, tu me je tadašnji selektor Muslin i video, pa sam posle zbog reprezentacije i ostao bek. U Lučanima me je trener Sivić jedno vreme vratio u navalni deo, ali sam igrao šta god da je trebalo. Još koju godinu, ako Bog da, i dosta je. ”

Po mnogo čemu unikatna pojava u srpskom fudbalu. Dok je gradio karijeru i sticao afirmaciju u dresu Metalca, igrao je u napadu, kao krilo ili špic. Ima u svojoj biografiji dva nastupa za reprezentaciju Srbije, doduše u onim mečevima kada su dres Orlova nosili igrači samo iz domaćeg prvenstva, protiv Katara i SAD, a tu čast Slavoljub Muslin mu je ukazao kao – fulbeku. Već godinama unazad, Nikola Ćirković je stub odbrane Lučanaca i jedan od najpouzdanijih centralnih defanzivaca u ligi:

Kada bi se birala tačka oslonca Mladosti, većina bi prstom pokazala ka golmanu Saši Stamenkoviću, već godinama jednom od najboljih čuvara mreže u ligi. Neki bi pomenuli sjajne partije Jovana Ćirića u finišu prethodne sezone, kada je svojim golovima i asistencijama povukao ekipu iz zone ispadanja na tabeli, ali već godinama unazad upravo se Ćirković nalazi na najdelikatnijoj poziciji u timu. U tom bedemu sa petoricom u poslednjoj liniji, njegovo mesto nosi posenu težinu:

“Posebnu odgovornost, tu ako se kiksne, zna se šta sledi. Te godine iskustva mnogo znače, lakše čitaš igru i predviđaš situacije. Prošao sam kroz njih milion puta u karijeri, a mogu da kažem da me ni brzina nije preterano napustila. Možda nisam kao mladić, kad sam igrao kao krilo, ali i dalje mogu da se trkam sa većinom protivničkih napadača i da odgovorim zadacima.”

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Kažu da u sportu, a i životu, neretko moraš da se odbiješ od dna, da bi krenuo na gore. Možda je takav trenutak za Mladost upravo bio poraz od Železničara u Pančevu (0:5) 15. marta, kada su Lučance mnogi otpisali u borbi za opstanak prošle sezone. Baš tada krenula je pomenuta serija od 14 prvenstvenih utakmica sa pet pobeda, osam remija i samo jednim porazom...

“Par kola pred plej-aut je to počelo, uspeli smo da se konsolidujemo, a kad počne plej-aut, to je sasvim drugo takmičenje. ‘Naše’ takmičenje. Što je pritisak veći, nama je, zbog godina i iskustva, lakše nego bilo kojoj drugoj ekipi. Znamo da igramo na rezultat, navikli smo da patimo na terenu dok treba da se pati, ali kad drugi misle da nas imaju, mi jedni drugima u pogledu vidimo da nije tako i da su se rivali prevarili. Verujemo da će ovi naši napred kad se ukaže šansa postići gol.”

Baš kao minule nedelje, kada je Čukarički u 80. minutu poveo sa 2:0? Ili onomad u Ivanjici, u pretposlednjem kolu plej-auta, kada ste isti taj rezultat s početka druog poluvremena preokrenuli u svoju pobedu od 4:2, ispostaviće se opstanka vrednu?

“Dosta smo mi takvih utakmica odigrali. To je opet neko iskustvo na koje se stalno pozivamo, gde mi jedni druge osećamo da nije kraj dok sudija ne odsvira. Protiv Čukaričkog smo celo drugo poluvreme bili bolja ekipa, konstantno smo napadali. To je sigurno naše najbolje poluvreme ove sezone. I kad smo primili taj drugi gol, verovali smo.”

Ćirković sa svojim 'ispisnicima' iz redova Mladosti (@StarSport)

Kad se kaže da ste grupa igrača koji mogu zajedno da igraju ‘vezanih očiju’, da li to važi i za onaj korner u 93. minutu, kada treba biti na pravom mestu?

“Otprilike tako radimo i na treninzima. Imamo neke karakteristične blokove. Kada Varjačić centrira, ja uglavnom idem na prvu stativu. Sad sam se izvukao nazad, čuvar me je izgubio, ostao sam sam i, eto, uspeo da pogodim.”

Deluje da ste se idealno ‘našli’, Mladost kao ekipa i Radovan Ćurčić kao trener:

“On je pre svega kao čovek izuzetan. Jako je lako i lepo raditi sa njim. Dobro je poznavao celu ekipu i zato mu je, mislim, bilo lako da se uklopi, i on sa nama, i mi sa njim. Za sada to sve ide kako treba.”

Za sada da, ali može li ovaj sistem ‘bod po bod’ da vas dovede do cilja? Mnogi su i dalje skeptični po pitanju morfologije tima i filozofije igre Mladosti...

“Da će biti dovoljno uzimati bod po bod, neće. Moramo početi da pobeđujemo, ali bitno je da igramo čvrsto, da nas je teško pobedtii, da nam je teško čak i šansu stvoriti. Evo, i sada Čukarički nam nije stvorio neke izrazite prilike... Ali, liga je nikad ujednačenija, trenutna inspiracija ili mrvica sreće mogu da presude ko će koga tog dana da pobedi. Mi sledeće kolo igramo sa Zemunom, oni se još traže kao novi u ligi, ali biće i to neizvesna utakmica. Što se nas tiče, recept je drugo poluvreme protiv Čukaričkog. Kad bismo uvek tako igrali, ne bi bilo zime za nas”, zaključuje Nikola Ćirković razgovor za Mozzart Sport.