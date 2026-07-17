Francuska jača za Vembija, možda ga vidi i Beograd?

Kako javlja prestižni Ekip, jedan od najboljih igrača na svetu biće na raspolaganju Francuskoj za utakmice u avgustovskom kvalifikacionom prozoru. Prema navodima pomenutog izvora Vembanjama je već počeo sa individualnim treninzima i očekuje se da bude potpuno spreman za ove mečeve posle naporne sezone u kojoj su njegovi San Antonio Sparsi izgubili u finalu NBA lige od Njujork Niksa.

Trikolori u prethodnim reprezentativnim okupljanjima nisu mogli da računaju na zvezdu San Antonia, ali su i bez njega prvu fazu kvalifikacija završili sa gotovo savršenim učinkom od pet pobeda i samo jednim porazom.

Francuska će najpre 27. avgusta dočekati Sloveniju, a tri dana kasnije će gostovati reprezentaciji Švedske.

Ono što Francuzima prethodi pre kvalifikacija jesu prijtaeljski mečevi sa Srbijom. Orlovi će ugostiti Trikolore u Beogradu 20. avgusta, dok će drugi biti u Orelanu tri dana kasnije. Ovo potencijalno znači da će srpska publika imati priliku da vidi jednog od najboljih igrača sveta, a potencijalno i direktan okršaj njega i Nikole Jokića.