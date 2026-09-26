Miloš iz Mionice putuje u Madrid! Mozzart Bet nagradio navijača Partizana

Partizan Mozzart Bet pobedom na milanskom Olimpijom otvorio je novu sezonu Evrolige i razloga za slavlje bilo je još više, posebno za Miloša, kog je Mozzart Bet nagradio! Organizovao je Mozzart Bet nagradnu igru pred utakmicu sa italijanskim timom, gde smo izabrali pet srećnih dobitnika koji su u Beogradskoj Areni dobili šansu da šutiraju slobodna bacanja.

Takmičenje je imalo sledeća pravila – ko bude najprecizniji, osvaja putovanje u Madrid za dvoje i karte za utakmicu Real – Partizan Mozzart Bet, a spremili smo nagrade i za ostale učesnike takmičenja (karte za utakmicu 1. kola Evrolige, majice i vaučere za klađenje). Pobednik je bio Miloš iz Mionice i osvojio je put za glavni grad Španije.