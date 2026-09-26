Poruka iz Sitija: Proces će trajati još dugo, samopouzdanje da dokažemo nevinost isto kao i prvog dana

Nakon što su britanski mediji tokom jučerašnjih dana izvestili o odluci nezavisne komisije Premijer lige da proglasi Mančester Siti krivim po 114 od 115 optužbi za finansijske malverzacije, naširoko se spekuliše o sudbini koja bi mogla da zadesi osmostrukog prvaka Engleske. Stoga su se, kako bi pre svega umirili svoje navijače, oglasili sa Etihada. Ispred kluba je stao predsednik Haldun Al Mubarak , koji se fokusirao na odbranu integriteta Mančester Sitija, poručivši da se vicešampion države neće predati bez borbe.

Traje već osam godina i trajaće još dugo. Sa Etihada tvrde da se sudski proces koji je Premijer liga podigla protiv njih neće uskoro završiti.

Borbe koja bi, kako kaže, mogla da potraje. "Deo sam ovog kluba 18 godina. Imao sam privilegiju da stojim uz vas na Etihadu, na Vembliju i u Istanbulu. Ovaj klub mi znači, a vi ste mi, iznova i iznova, pokazali i rekli koliko Mančester Siti znači vama. Zbog toga vam danas pišem. Nakon medijskih izveštaja od petka, mnogi od vas su verovatno proveli veče odgovarajući na pitanja i poruke prijatelja, porodice i kolega. Kao i ja. Evo šta sam rekao svojoj porodici: proces Premijer lige će još dugo trajati, a naše samopouzdanje i namera da dokažemo nevinost kluba jednako su snažni kao i kada je sve ovo počelo.

Toliko je stvari koje bih voleo da mogu da podelim sa vama kako bih vam pomogao da razumete zašto smo tako sigurni u našu poziciju. Ali stroga poverljivost pravnog procesa i naša odlučnost da je poštujemo znače da to trenutno ne mogu da učinim. Čak je i ovo pismo prošlo nekoliko pravnih provera kako bismo bili sigurni da je u skladu sa pravilima. Molim vas da pažljivo pročitate izjavu u nastavku, koju smo dali u petak, kao i izjavu koju smo izdali u februaru 2023. godine (takođe u nastavku). Svaka reč je bitna i istinita. Iako su neki ljudi požurili da donesu sopstvene zaključke, i oko nas kruži mnogo buke, ništa se nije promenilo. I ranije smo se zajedno suočavali sa izazovima i pobeđivali smo. I dalje ima mnogo onih koji žele da potkopaju zamah našeg kluba. Nećemo im pružiti tu priliku.

Pred nama su uzbudljivi trenuci kojima se radujemo nakon ove reprezentativne pauze. Za dve nedelje putujemo na Enfild, a zatim dočekujemo Pari Sen Žermen u Ligi šampiona, ponovo na stadionu Etihad – trenuci koji nam daju priliku da proslavimo snagu porodice Mančester Sitija. Hvala vam, kao i uvek, na vašoj stalnoj podršci", rekao je Haldun Al Mubarak. Da podsetimo na jučerašnje, inicijalno saopštenje sa Etihada.

"Proces Premijer lige je i dalje u toku, sa značajnim delovima koji tek treba da budu okončani, i podleže strogoj poverljivosti. Shodno tome, stav Fudbalskog kluba Mančester Siti ostaje dosledan saopštenju Kluba iz februara 2023. godine. Klub je tokom osam godina predano poštovao propisani postupak, verujući da će se Upravni odbor i Izvršni organ Premijer lige ponašati kao nezavisno, nepristrasno i pravično regulatorno telo, bez pristrasnih uticaja".