Hezonja vodi Hrvatsku ka Mundobasketu

Sve posle toga bio je ugođaj za publiku i potvrda da, kada je Hrvatska u punom sastavu, istinski igra vrhunsku košarku.

Kao po običaju, blistao je Mario Hezonja. Apsolutni lider ovog tima ponovo je bio ubedljivo najbolji igrač utakmice, jer je ubacio 28 poena za 30 minuta na parketu. Pratio ga je Luka Božić sa 17 poena, isto kao i Karlo Matković. Dvocifren je bio još Dominik Mavra sa 12. Nekadašnji plejmejker Partizana, Džejlin Smit, imao je sedam poena.

Za goste nije bilo najboljih igrača, pre svega Kristapsa Porzingisa i Davisa Bertansa, koji se penzionisao i više neće igrati za nacionalni tim. U njihovom odsustvu, Rihards Lomaž je bio najefikasniji sa 23 poena.

Kada već pričamo o ubedljivim pobedama, onda moramo da istaknemo i Poljsku. Oni su na neutralnom terenu u potpunosti deklasirali Izrael rezultatom 106:86. Kao po pravilu, dominirao je Mateuš Ponitka. Nekadašnji član Partizana imao je 25 poena, a upisao je i šest skokova i devet asistencija. Odličan je bio i nekadašnji igrač Crvene zvezde, Džordan Lojd, koji je na ovom meču imao 18 poena.

Na drugoj strani istakao se bivši plejmejker Partizana, Jam Madar, koji je imao 13 poena, doduše ubedljivo najbolji u poraženom sastavu bio je Romejn Sorkin sa 26 poena.

Za kraj da istaknemo i aktuelnog šampiona Evrope i sveta, Nemačku. Oni su bez većih problema nadigrali Holandiju sa 99:83 na krilima Denisa Šredera, koji je ubacio 23 poena. Oskar Da Silva ga je pratio sa 15, dok je doskorašnji igrač Partizana, Isak Bonga, imao 13 poena.