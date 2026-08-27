Istorija u Andori: Inter srušio Dritu za Ligu konferencije

Ekipa koju sa klupe predvodi Felip Ortiz morala je pošteno da se namuči kako bi došla do trijumfa, iako je tokom meča uglavnom imala inicijativu. Nakon nekoliko ključnih odbrana golmana Huana Dijaza na jednoj, te pogođene stative Huana Kamere u 116. minutu produžetka na drugoj strani, putnika u narednu fazu odlučili su penali, gde je Fejsal Čuaib postigao odlučujući pogodak za istorijsko slavlje u Enkamu.

Žreb za ligašku fazu Lige konferencija na programu je u petak od 13 časova, dok će se prve utakmice igrati 15. oktobra. Ovim plasmanom, Inter je sebi obezbedio najmanje šest utakmica protiv velikih kontinentalnih ekipa, ali i veoma značajnu finansijsku nagradu koja premašuje tri miliona evra.

Fudbal u Andori je do juče bio drugo ili treće zanimanje njegovih aktera. Dolaskom masivnijih UEFA podsticaja kroz nagradni fond Lige konferencija, jednačina se promenila. U upravi kluba shvatili su da plasman u svako naredno kolo donosi iznose koji prevazilaze godišnje budžete čitavih lokalnih institucija. Tada je počela transformacija. Angažovani su profesionalni skauti, oslonac je pronađen u prekaljenim španskim internacionalcima i taktički strogo obučenim fudbalerima iz nižerangiranih španskih profesionalnih liga, a režim rada podignut je na dvodnevne treninge, uz kompletne nutricionističke i analitičke timove. Ove kvalifikacije nisu buile splet srećnih okolnosti, već demonstracija hladnokrvne, budžetski pokrivene i taktički utegnute organizacije koja tačno zna šta radi na terenu.