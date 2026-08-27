Vembanjama dominirao, Slovenija ne postoji bez Dončića

Pored Vembanjame, u pobedničkom taboru istakli su se Maksim Reno i Metju Strazel sa po 13 postignutih poena, dok je Rudi Gober doprineo pobedi sa devet poena i sedam skokova. U redovima Slovenije, koja u Parizu nije mogla da računa na svoju prvu zvezdu Luku Dončića, najefikasniji su bili Martin Krampelj i Gregor Glas sa po 10 poena, dok je Tibor Mirtič dodao devet poena uz osam skokova.

Slovenačka reprezentacija stigla je oslabljena jer je zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, još u junu saopštila da će preskočiti avgustovski prozor kako bi leto posvetila porodici i kćerkama. Iako je veći deo avgusta proveo u domovini organizujući četvorodnevni mini-kamp u Ljubljani sa saigračima iz Lejkersa, Dončić je ovog puta meč sa Francuzima ispratio van parketa.

Za Vembanjamu je ova dominantna partija došla kao odličan odgovor nakon šarenolikih izdanja u pripremnim mečevima protiv Srbije. Podsetimo, u prvom odmeravanju snaga sa Nikolom Jokićem i Orlovima, mladi Francuz se mučio upisavši 10 poena uz četiri skoka i šest izgubljenih lopti u porazu (90:87), da bi se već u revanšu revanširao sa 18 poena u tesnoj pobedi Francuske (91:90). Njegov zvanični povratak na reprezentativnu scenu bio je željno iščekivan još od Pariza 2024, gde je sa prosekom od 15,8 poena, 9,7 skokova, 3,3 asistencije i dve ukradene lopte po meču doneo Francuskoj srebrnu medalju i izborio mesto u najboljoj petorci turnira.

Zahvaljujući ovom trijumfu, Francuska se učvrstila na prvom mestu grupe L sa impresivnim skorom od 6-1. Već 30. avgusta očekuje ih gostovanje selekciji Švedske. Borba za Mundobasket u Kataru nastavja se kroz još pet kola podeljenih u tri zasebna prozora, a podsećanja radi, tri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe druge faze obezbediće vizu za planetarnu smotru.