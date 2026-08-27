Vembanjama dominirao, Slovenija ne postoji bez Dončića
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 22:46
Francuska ubedljiva u nastavku kvalifikacija za Mundobasket
Superzvezda San Antonio Sparsa i novi kapiten reprezentacije Francuske, Viktor Vembanjama, na najlepši mogući način obeležio je svoj zvanični povratak u nacionalni tim. U prvom takmičarskom meču za Trikolore još od Olimpijskih igara 2024. godine, 22-godišnji as predvodio je svoju selekciju do ubedljivog trijumfa nad Slovenijom rezultatom 92:67 na domaćem parketu, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Vembanjama je na terenu proveo svega 21 minut, ali mu je to bilo sasvim dovoljno da potpuno izdominira susretom i ostvari zamalo dabl-dabl učinak. Meč je završio sa 22 poena, devet skokova i jednom blokadom, ostvarivši najviši indeks korisnosti na utakmici (24). Mladi kapiten bio je bez greške unutar linije 6,75 m (5/5 za dva poena, 1/5 za tri), dok je sa linije penala šutirao gotovo nepogrešivih 9/10.
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Pored Vembanjame, u pobedničkom taboru istakli su se Maksim Reno i Metju Strazel sa po 13 postignutih poena, dok je Rudi Gober doprineo pobedi sa devet poena i sedam skokova. U redovima Slovenije, koja u Parizu nije mogla da računa na svoju prvu zvezdu Luku Dončića, najefikasniji su bili Martin Krampelj i Gregor Glas sa po 10 poena, dok je Tibor Mirtič dodao devet poena uz osam skokova.
Slovenačka reprezentacija stigla je oslabljena jer je zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, još u junu saopštila da će preskočiti avgustovski prozor kako bi leto posvetila porodici i kćerkama. Iako je veći deo avgusta proveo u domovini organizujući četvorodnevni mini-kamp u Ljubljani sa saigračima iz Lejkersa, Dončić je ovog puta meč sa Francuzima ispratio van parketa.
Za Vembanjamu je ova dominantna partija došla kao odličan odgovor nakon šarenolikih izdanja u pripremnim mečevima protiv Srbije. Podsetimo, u prvom odmeravanju snaga sa Nikolom Jokićem i Orlovima, mladi Francuz se mučio upisavši 10 poena uz četiri skoka i šest izgubljenih lopti u porazu (90:87), da bi se već u revanšu revanširao sa 18 poena u tesnoj pobedi Francuske (91:90). Njegov zvanični povratak na reprezentativnu scenu bio je željno iščekivan još od Pariza 2024, gde je sa prosekom od 15,8 poena, 9,7 skokova, 3,3 asistencije i dve ukradene lopte po meču doneo Francuskoj srebrnu medalju i izborio mesto u najboljoj petorci turnira.
Zahvaljujući ovom trijumfu, Francuska se učvrstila na prvom mestu grupe L sa impresivnim skorom od 6-1. Već 30. avgusta očekuje ih gostovanje selekciji Švedske. Borba za Mundobasket u Kataru nastavja se kroz još pet kola podeljenih u tri zasebna prozora, a podsećanja radi, tri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe druge faze obezbediće vizu za planetarnu smotru.