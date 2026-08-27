Potpisao svetski prvak, Ipsvič otišao preko 200.000.000! Sedmi na svetu po letnjem cehu

I nastavili su da kupuju! Ipsvič je večeras realizovao transfer argentinskog veziste Esekijela Palasiosa iz Bajer Leverkuzena za 22.500.000 evra fiksno i 5.000.000 kroz bonuse.

Reč je o renomiranom igraču koji iza sebe ima svetsku titulu sa Argentinom u Kataru (i finale na prethodnom SP) i bundesligašku titulu sa popularnim Farmaceutima. A u najboljim je godinama – 27.

U Leverkuzen je došao pre šest i po godina iz River Plejta kao veliki talenat argentinskog fudbala za 17.000.000 evra i opravdao očekivanja. Odigrao je za nemački klub od tada 186 mečeva u svim takmičenjima i dao 15 golova. Igra na poziciji zadnjeg ili centralnog veznog, što znači da će biti direktna konkurencija srpskom reprezentativcu Saši Lukiću koji je takođe ovog leta došao iz Fulama. Za istu poziciju konkuriše i novajlija Florentino Luis.

Sa transferom Palasijosa, Ipsvič je i definitivno probio granicu od 200.000.000 evra za pojačanja ovog leta. Tačnije, došao je na 200.850.000 fiksnih obeštećenja, ali zbog brojnih bonusa će ta suma da raste.

Po potrošenom novcu ga to čini petim klubom na svetu ovog leta. Veći ceh u ovom prelaznom roku do sada su imali samo Čelsi (407.950.000), Totenhem (354.700.000), Mančester Siti (273.700.000), Njukasl (253.000.000), Arsenal (227.100.000) i Real Madrid (225.000.000). Novajlija iz Čempionšipa među 10 najvećih trošadžija leta predstavlja demonstraciju moći premijerligaških klubova na fudbalskom tržištu.

Najskuplja pojačanja Traktor bojsa ovog leta je paragvajski ofanzivac Hulio Ensiso koji je došao iz Strazbura za 30.500.000 evra, stigli su još Abdul Utara (Strazbur, 20.000.000), Emerson (Tuluz, 28.000.000), Abdul Fatavu (Lester, 23.450.000), Florentino Luiš (Vest Hem, 18.700.000), Saša Lukić (Fulam, 10.500.000), Isa Diop (Fulam, 10.000.000), Kjel Sherpen (Union Sen Žiloaz, 10.000.000), Daizen Maeda (Seltik, 9.400.000), Čuba Akpom (Ajaks, 9.300.000 za otkup pozajmice), Sedrik Kipre (Rems, 4.500.000) i Kejn van Uvelen (Volendam, 4.000.000).