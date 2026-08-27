Dve evropske jeseni Borca u tri godine! Rijeka žacnula Midtjiland, pa dobila po tamburi

Ljuta Krajina bila je na nogama u sezoni 2024/2025, tada su se dešavala čuda. Borac je izborio istorijski plasman u osnovni deo Lige konferencije, konačno je dogurao do evropske jeseni. Ne samo da je bio tu, nego je prošao u nokaut fazu i u njoj eliminisao ljubljansku Olimpiju, a priču mu je okončao bečki Rapid. Bile su to noći za pamćenje, a i ove avgustovske će se prepričavati.

Ovo je bilo rutinski, bez gotovo ikakvih trzavica. Borac je u prvoj utakmici dobio Vikingur u Rejkjaviku sa 3:1, da bi u revanšu rezultat bio identičan – 3:1 (0:1). Klub koji je ispao od Hapoel Ber Ševe minimalne probleme u dvomeču uspeo je da napravi ekipi Vinka Marinovića. Sitne u prvoj utakmici, a u revanšu je uspeo malo da ga uzdrma, ne i dobrano da ga poljulja i sroza mu samopouzdanje.

Vikingur je poveo tako što je Damir Hrelja dao autogol, imao je prednost na poluvremenu, ali sve skupa – opet gol zaostatka u dvomeču. Bio mu je potreban još jedan kako bi izašao iz minusa, napunio se optimiznom na opdmoru, ali je ubrzo usledio hladan tuš. Nije baš odmah po izlasku iz svlačionice, ali nije ni dugo prošlo do trenutka kada je Sebastijan Erera zatresao mrežu…

Toga trena Islanđanima su potonule sve lađe, a desetak kasnije Luka Juričić ih je patosirao! Već tada sve je bilo rešeno, samo se čekao kraj. Brži od zvižduka pištaljke bio je Pavle Đajić, tek da uveliča slavlje.

Borac će igrati Ligu konferencije, a Rijeka – neće! I dalo se to naslutiti već posle prve utakmice u Danskoj, jer posle nje Midtjiland je imao dve gola prednosti. Našao se u sasvim dobroj poziciji, mada je ekipa Matjaža Keka uspela da ga žacne u revanšu, a na taj način probudila je zver – 1:4 (1:1).

Razgoropadio se Midtjiland posle primljenog gola, Danijel Adu Ađej je zatresao mrežu i izazvao brzopoteznu reakciju. Stenli Iheanačo bio je strelac u prvojm duelu, pogodio je i u drugom, da bi u nastavku suledila kanonada. Danci su okrenuli Rijeku na Rujevici, u rasponu od pet minuta spakovali dva komada, pa još jedan za kraj. Od toga da je u igri do potopa…

Atalanta se ispravila za onu bledu partiju u Bergamu (0:0) i u revanšu minimalcem savladala Hapoel iz Tel Aviva. Dovoljno za prolaz u grupnu fazu Lige konferencije. Izraelci su bili domaćini u mađarskom Miškolcu i opet su propisno namučili Italijane, ali nisu izdržali.

Lazar Samardžić je bio najbolji pojedinac u prvom poluvremenu. Namestio je Edersonu šansu, imao pokušaj sa distance, a onda bio nadomak golčine iz slobodnjaka. Imao je dobru šansu i Nikola Krstović, a posle kornera su pretili defanzivci Kosunu i Kolašinac.

Utakmicu je otključao rezervista Đanluka Skamaka koji je pogodio iz drugog kontakta sa loptom na terenu. Iskoristio je lošu reakciju Hapoela nakon kornera. Do kraja je pobedu Atalanti sačuvao sjajni Karneseki na golu. Atalanta će sedmu godinu zaredom igrati u evropskom takmičenju.

Ajaks je opet priredio vatromet golova protiv Siona. Nakon 4:2 u Švajcarskoj, večeras su na svojoj Areni slavili 5:3. Poveli su u prvom minutu preko Basa, ali je Sion opet pokazao zube i preokrenuo na 2:1 do 36. minuta posle greške Ter Štegena.

Da se prolaz ne dovede pod znak pitanja, domaći su se potrudili i preokrenuli do poluvremena. Klasen i Arokodare u nadoknadi vremena su obezbedili miran odlazak na pauzu. Nigerijski napadač će očigledno biti veliko pojačanje jer je rešio i prvi meč u Švajcarskoj, a večeras i revanš kada je na početku drugog poluvremena pogodio posle sjajne akcije Branta i Uzanea. Tačku je tri minuta kasnije stavio rezervista Edvardsen.

Od svega što je viđeno na ex-YU području nešto skroz drugačije viđeno je u Beču. Braga je pridavila pančevački Železničar i Dinamo iz Minska, a njena nova žrtva na pohodu do osnovne faze Lige konferencije bila je Austrija. Tukla ju je u prvoj utakmici, došla sa prednošču od dva gola i nju je sačuvala – 0:0.

Valja napomenuti da je u utakmici bez mnogo šansi za Bragu debitovao Jovan Milošević. Portugalci su ovog leta otkupili srpskog napadača od Štutgarta i dobio je sedam minuta.

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2

Četvrtak

KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1

Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0

Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1

Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2

Frajburg - Madervel 4:1 (1:1), prvi meč 3:1

Monako - Gornjik 4:1 (2:0), prvi meč 3:2

Inter Eskaldes - Drita 0:0, penalima 4:2, prvi meč 2:2

Hradec - Panatinaikos 1:2 (1:1, 0:0), prvi meč 2:2

Rakov - Hajduk 2:3 (2:2, 1:1), prvi meč 2:2

Riga - Ki Klaksvik 2:1 (0:0), prvi meč 0:0

Pafos - Dinamo Tirana 4:2 (2:2, 1:1), prvi meč 1:1

Kopenhagen - Inter Turku 4:1 (1:0), prvi meč 0:0

Bran - PAOK 3:2 (1:0), prvi meč 1:1

Ajaks - Sion 5:3 (3:2), prvi meč 4:2

Sent Galen - Nordsjeland 2:3 (2:2), prvi meč 0:1

Hapoel - Atalanta 0:1 (0:0), prvi meč 0:0

Austrija - Braga 0:0, prvi meč 0:2

Borac - Vikingur 3:1 (0:1), prvi meč 3:1

Brajton - Tromso 4:0 (3:0), prvi meč 0:0

Rijeka - Midtjiland 1:4 (1:1), prvi meč 0:2

Partizan - Hetafe 2:1 (0:0), prvi meč 1:3

Hibernijan - Gent 2:3 (0:1), prvi meč 0:0

Larn - Linkoln 0:3 (0:2, 0:0), prvi meč 2:0