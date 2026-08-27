Jamala neće, pa neće, baš kao što Rafinju i Fermina hoće; počela Rodrijeva era u Barseloni

Imao je tandem baskijskih klubova tu nesreću da je već na startu novog šampionata naleteo na dva glavna kandidata za titulu, a nakon što je tim iz San Sebastijana u sredu uveče ubedljivo poražen od Real Madrida, Atletik Bilbao je ove večeri položio oružje na gostovanju aktuelnom šampionu – 2:0 u odloženom meču prvog kola, u kojem se među starterima dva tima našlo ukupno čak devet svetskih prvaka iz SAD.

Konstatovali smo još pre nekoliko dana posle Barsine ‘petarde’ u Elčeu, ostaje nam samo da podvučemo i kao papagaji ponavljamo: nema zime za Basru dok je Rafinja zdrav i u ovakvoj formi. Kapiten Katalonaca koji je, u nedostatku klasičnog centarfora (posle odlazaka Levandovskog i Ferana Toresa) na početku sezone zauzeo mesto u špicu, nakon dva gola i asistencije u premijernoj utakmici, ove noći postigao je pogodak koji je dugo pravio rezultatsku razliku, sve dok u finišu nije pogodio i Fermin Lopes, takođe dvostruki strelac protiv Elčea.

Očito željan igre, nakon što je propustio dobar deo prolećnog dela prethodne sezone i ključne utakmice Brazila na Mundijalu, hoće ga maltene sve što pokuša, baš kao što Lamina Jamala - neće. Nije blistao na Svetskom prvenstvu, mada je dao određeni doprinos tituli, pričalo se mnogo o njegovoj reakciji nakon što je zamenjen protiv Elčea – sedeo je na klupi u očajnom raspoloženju posle još jedne blede partije, a ove noći, u direktnom duelu sa debitantom Žoanekom (menjao u postavi isključenog Berčičea) iako je kudikamo više ličio na ne sebe, nije mu se dalo da savlada reprezentativnog saigrača na golu Atletika.

Skinuo mu je Unai Simon jednu prepoznatljivu ‘kiflu’ u uvodnoj fazi meča, pa onda i čist zicer u 41. minutu. Bila je to i svojevrsna kazna za Jamala zbog sebičluika – imao je samog Gordona koji je uzalud širio ruke, odapeo je iz sve snage i pogodio Simona u rame iz neposredne blizine. A, onda je u 53. minutu pogodio i - prečku. Na sve to, pričaće se o jednom njegovom startu kada je nagazio Laporta po članku i pitanje je, da se radilo o nekom drugom igraču, o nekoj drugoj ekipi, da li bi VAR ovako ćutao na to...

Bila je i jedna stativa Rafinje pre gola i jedan poništen pogodak Pedrija zbog ofsajda Jamala u začetku akcije, čisto kao dokaz da je vođstvo Barselone na kraju prvog poluvremena bilo apsolutno zasluženo. Doneo ga je Rafinja savršenom kretnjom između defanzivnih linija Baskijaca nakon još savršenijeg dodavanja kroz sredinu Pedrija, koji je u startnoj postavi zamenio Gavija, povređenog na utakmici protiv Elčea. Našao se tu i Gordon umesto Adejemija – zaslužio je to onim dvema asistencijama za svega šest minuta po ulasku u igru u prošlom kolu, ali možda i najemotivniji momenat utakmice dogodio se u 63. minutu kada je čitav Nou Kamp ovacijama pozdravio ulazak u igru Rodrija. Debitovao je najbolji igrač minulog Mundijala u dresu Barselone i samo od njegovog zdravstvenog stanja zavisi da li će ovaj meč ostati upisan kao početak nove ere katalonskog kluba.

Tresao se okvir gola i na drugoj strani, pravo niotkuda Sanset je pogodio stativu u 75. minutu, ali onda je Barsa dodala gas. Adejemi je čim je ušao dao doprinos, a kardinalnu grešku Laporta kaznio je Fermin Lopes. Imao je Adejemi još dva zicera. Oba puta je spekatkularno branio Simon (osam odbrana, proglašen za igrača utakmice), ali srećan li je Hansi Flik kad mu ovakvi asovi ulaze sa klupe i to sa ovolikim entuzijazmom!