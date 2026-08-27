Salahov Trabzon razmontiran u Mađarskoj, trener odmah podneo ostvaku (VIDEO)

Benfika, Leh, grčki OFI i Anderleht rutinski odradili posao u revanš susretima i overili plasman u ligašku fazu drugorazrednog evropskog takmičenja, dok smo u Budimpešti umesto derbija plej-ofa i uzdudljivog okršaja između Ferencvaroša i Trabzona dobili ponižavanje skupocenog turskog predstavnika. Fradi je slavio sa čak 4:0, potvrdio trijumf iz prve utakmice (1:0) i sasvim zasluženo se plasirao među 36.

Veliki je ovo neuspeh za klub sa Crnog mora, vrednost njegovog tima pet puta je veća od rivala, u rosteru zvezde poput Mohameda Salaha, Brazilca Fabinja, Stefana Savića, Ruslana Malinovskog... ali sve je to uzalud kad tim ne funkcioniše. A ovaj Trabzonov očito još nije kliknuo. I nije mu mesto u Ligi Evrope.