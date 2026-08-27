Salahov Trabzon razmontiran u Mađarskoj, trener odmah podneo ostvaku (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 23:20
Cvetković postigao gol za Anderleht
Benfika, Leh, grčki OFI i Anderleht rutinski odradili posao u revanš susretima i overili plasman u ligašku fazu drugorazrednog evropskog takmičenja, dok smo u Budimpešti umesto derbija plej-ofa i uzdudljivog okršaja između Ferencvaroša i Trabzona dobili ponižavanje skupocenog turskog predstavnika. Fradi je slavio sa čak 4:0, potvrdio trijumf iz prve utakmice (1:0) i sasvim zasluženo se plasirao među 36.
Veliki je ovo neuspeh za klub sa Crnog mora, vrednost njegovog tima pet puta je veća od rivala, u rosteru zvezde poput Mohameda Salaha, Brazilca Fabinja, Stefana Savića, Ruslana Malinovskog... ali sve je to uzalud kad tim ne funkcioniše. A ovaj Trabzonov očito još nije kliknuo. I nije mu mesto u Ligi Evrope.
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Put u veliku pobedu mađarskog velikana otvorio je rani crveni karton za Malinovskog. Već u 13. minutu Ukrajinac je napravo žestok prekršaj, da bi samo pet-šest minuta kasnije Kalum Odauda doneo prednost domaćinu. Na 2:0 povodio je Rumun Marijus Korbu u 54. minutu, onda sledi i drugi crveni karton za Trabzon i tu se sva priča završava.
Nigerijac Dele sa penala i Kristijan Listeš staviće tačku na ovaj susret golovima u 59. i 86. minutu...
Salah je igrao od početka, što je dovoljno govorilo o ambicijama turskog predstavnika. Verovali su u preokret i prolaz. Ipak, brzo se sve raspalo. Treneru Fatihu Tekeu posle utakmice nije ostalo ništa drugo nego da podnese ostavku...
Anderleht je u Brisel doneo ogromnih 3:0 iz prve utakmice u Almatiju i lagodno ušao u revanš. To mu se nije obilo o glavu jer je daleko, daleko kvalitetniji od rivala, maltene za dve klase. Čim je dodao gas, belgijski velikan postavio je stvari na svoje mesto. Vodeći pogodak za Kraljevski klub delo je 19-godišnjeg srpskog napadača Mihajla Cvetkovića, sa bele tačke u nadoknadi prvog dela, dok su u nastavku trijumf potvrdili Danilo Sikan i Žulijan Bjankone.
Cevtković je do sada postigao tri gola u Ligi Evrope...
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)
Četvrtak
Ararat Jermenija - Univerzitatea Krajova 1:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Sandro Lima 90+8/
Iberija 1999 - Jagjelonija 1:2 - pri meč 0:4
/Načkebija 35 - Imaz 31, Klinge 70/
Kauno Žalgiris - Bešiktaš 1:0 (0:0) - prvi meč 0:3
/Renan Oliveira 64/
Lilestrem - Egnatija 2:1 (1:1, 0:1) - prvi meč 0:0
/Fos 82, Olsen 94 - Sota 32/
Omonija - Sint Trojden 4:2 (2:1) - prvi meč 0:1
/Dioni 16, 29, 50, Panajotu 82 - Sebaui 33pen, 90+2/
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda 5:1 (4:1, 1:1) - prvi meč 0:3
/Adu 8, Višinski 58pen, Hrošovski 63, Kabongo 90+5, Krčik 96 - Ivanić 11/
RB Salcburg - Mjelbi 3:0 (0:0) - prvi meč 1:0
/Konate 61, 67, Tabaković 80/
Orhus - Benfika 1:3 (0:1) - prvi meč 1:3
/Kartensen 60 - Prestijani 19, 61 Rafa Silva 55/
CSKA Sofija - OFI Krit 0:2 (0:1) - prvi meč 0:3
/Nus 36, Teodosokulakis 78/
Tun - Leh 2:2 (2:1) - prvi meč 0:7
/Legen 22, Dursen 43 - Gumi 17, Valemark 68/
Anderleht - Kairat 3:0 (1:0) - prvi meč 3:0
/Cvetković 45+2pen, Sikan 53, Bajkone 71/
Ferencvaroš - Trabzon 4:0 (1:0) - prvi meč 1:0
/Odauda 19, Korbu 54, Dele 59pen, Listeš 86/