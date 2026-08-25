Čak 11 klubova prošlo prvu fazu procesa dobijanja statusa franšize Evrolige, u igri 700.000.000 evra

Istovremeno, ECA je objavila i nove projekcije poslovanja prema kojima se u aktuelnom ciklusu očekuje rast prihoda od 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Revidirana procena veća je od one predstavljene na Generalnoj skupštini 7. jula, pre svega zahvaljujući novim komercijalnim ugovorima.

Interesovanje dolazi iz tradicionalnih evropskih košarkaških sredina, ali i iz novih projekata sa područja kontinentalne Evrope i Bliskog istoka, što u Evroligi vide kao potvrdu rastuće komercijalne vrednosti takmičenja i privlačnosti dugoročnog franšiznog modela. Sada sledi detaljna provera svih 11 kandidata, nakon čega će rukovodstvo Evrolige svoje konačne preporuke predstaviti vlasnicima krajem septembra 2026. godine. Tada bi trebalo da bude doneta odluka o konačnom prelasku na novi model, kao i o broju i imenima klubova koji će biti uključeni u prvu fazu proširenja za sezonu 2027/28.

Posle prve procene, 11 kandidata dobilo je zeleno svetlo za nastavak procesa, dok su još četiri ponude trenutno na čekanju. Posebno je značajan finansijski deo čitave priče. Kandidati koji su prošli u narednu fazu podnose obavezujuće ponude čija ukupna vrednost franšiznih naknada iznosi gotovo 700.000.000 evra, dok bi ukupna ulaganja tokom narednih pet godina trebalo da premaše 3.200.000.000 evra. Mozzart Sport je još sredinom juna pisao o tome kakvi su planovi Evrolige i kako će izgledati budućnost elitnog takmičenja .

Evroliga kroz trogodišnji strateški plan želi da dodatno poveća vrednost čitavog sistema, proširi komercijalne, medijske i digitalne aktivnosti i razvije infrastrukturu klubova. Jedan od zacrtanih ciljeva jeste da ukupna vrednost poslovnog sistema Evrolige u naredne tri sezone dostigne 2.500.000.000 evra, dok projekcije JB Capitala predviđaju da bi zbirna vrednost lige i klubova do 2027. mogla da poraste na 4.300.000.000 evra.

Na sastanku je bilo reči i o odnosima sa najvažnijim akterima takmičenja. Postignut je sporazum sa Udruženjem trenera Evrolige (EHCB), koji treba da predstavlja osnovu za prvi sveobuhvatni okvirni ugovor sa trenerima, dok se tokom predstojećeg seminara sudija u Vroclavu očekuje i obnova sporazuma sa Udruženjem evroligaških sudija (UEBO). Evroliga već ima okvirni sporazum sa Udruženjem igrača (ELPA).

Generalni direktor Evrolige Čus Bueno naglasio je da gotovo 700.000.000 evra obavezujućih ponuda i više od 3.200.000.000 evra planiranih ulaganja pokazuju koliko je poraslo poverenje klubova i investitora u budući model takmičenja.

"Sada ćemo nastaviti sa detaljnim procesom provere kako bismo bili sigurni da izabrani projekti ispunjavaju najviše standarde i da će ojačati takmičenje, kako sportski, tako i komercijalno. Plan je da zaključke predstavimo vlasnicima krajem septembra, kada će glasati o konačnom prelasku na franšizni model i odrediti broj i imena klubova koji će biti uključeni u prvu fazu proširenja za sezonu 2027/28", poručio je Bueno.

Istovremeno, rukovodstvo Evrolige nastavilo je razgovore sa čelnicima NBA lige i FIBA o mogućim budućim oblicima saradnje u evropskoj košarci, u trenutku kada se postojeće takmičenje priprema za jednu od najvećih strukturnih promena u svojoj istoriji.