Itane i Mario, izvolite, raspucajte se

Vreme čitanja: 3min | pon. 05.10.26. | 08:28
Partizan Mozzart Bet dočekuje Megu od 18.30 na premijeri ABA lige. Biće ovo idealna prilika za Tompsona i Nakića da dodatno uhvate ritam
Došlo je vreme i da Partizan Mozzart Bet započne nadmetanje u ABA ligi. Crno-beli će u uvodnom kolu regionalnog takmičenja danas od 18.30 dočekati Megu u hali Aleksandar Nikolić, a momenat je vrlo specifičan za četu Đoana Penjaroje.
Kada je reč o Parnom valjku, odiseja u ABA karavanu kreće posle velikog emotivnog pražnjenja i dve spektakularne pobede u duplom kolu Evrolige. Pali su Pariz i Bajern, plaćena je i određena cena za ove poduhvate jer se list povređenih igrača u već suženoj rotaciji pridružio Lamar Stivens. Kada se ovako postave stvari, jasno je da bi se pojedini navijači zapitali koliko je vredno maksimalno trošiti se protiv Mege na startu ABA lige, ali ovaj meč iz određenih razloga dolazi u pravo vreme za Partizan Mozzart Bet.
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Sudar sa mladim i poletnim momcima u pink opremi biće idealna prilika da Itan Tompson dobije veću minutažu, ulogu i pokuša da uhvati ritam.
18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)
Evidentno je da se ruki u Evropi muči na startu sezone. Nekadašnji član Indijane još uvek ne može da se navikne na evropski stil igre, način odbrane, agresivnost protivničkih ekipa, što je i normalno. Svima je bilo jasno od momenta kada se ovaj tim sklopio da će Tompsnu biti potrebno najviše vremena da se uhoda i dođe do izražaja, a pitanje je da li je i koliko puta uopšte zagazio na evropsko tlo, tako da je za njega ovo kompletno novi svet.
Međutim, kako je igranje u crno-belom uvek pritisak, a nije kao da vremena ima napretek, pogotovo kada ste projektovani za drugu poentersku violinu ekipe, onda je jasno da svaka šansa za raspucavanje i hvatanje ritma mora da se iskoristi. Utakmica protiv Mege idealna je za tako nešto jer uz svo dužno poštovanja momcima u pink opremi, intenzitet utakmice teško da će biti na nivou kao kada se igra protiv evroligaške ekipe. Ukoliko bi Tompson došao do kakve-takve poenterske partije, sigurno da bi mu narastao nivo samopouzdanja koji bi mu pomogao da pruži mnogo bolje partije i u elitnom klupskom takmičenju.
Takođe, ovaj meč može biti i od velike koristi za Marija Nakića. Nekadašnji član Reala dugo vremena nije imao neku konkretnu ulogu među crno-belima. Međutim, brojne povrede uslovile su Đoana Penjaroju da mu pruži priliku u Parizu i Minhenu. Nije to bila ništa spektakularno, ali je Nakić pokazao da u ovakvim okolnostima može biti koristan. Pogotovo je dao određeni doprinos na startu utakmice sa Bajernom, pogodio dvojku i šut sa distance, ukrao loptu i dao određeni nagoveštaj da Penjaroja u budućnosti može da računa na njega.
Izuzetno je važno da se momci poput Nakića razigraju jer bi tako rotacija postala duža, a a ujedno bi nosioci igre dobili priliku da se u određenoj meri rasterete. Koliko je bitno grupnu fazu ABA lige odigrati dozirano najbolje pokazuje prošla sezona. Partizan Mozzart Bet lane je protiv FMP-a platio skupu cenu i možda izgubio takmičarsku godinu posle onoga šta se desilo na tom meču (sigurno da niko ne želi da se priseća toga), tako da Itane, Mario i ostali, izvolite, dokažite se.
LIGA - 2. KOLO
Petak:
Borac Mozzart - Široki - 81:87
/Spir 21 - Luis 19/
Krka - Budućnost 72:77
/Rebec 16 - Ferel 17/
Subota:
Cedevita Olimpija - Cibona 89:76
/Hurt 21 - Mazalin 14/
Igokea - Slovan Bratislava 97:89
/Pen 18 - Nikolić 24/
Beč - Kluž 84:95
/Langović 23 - Smart 17/
Spartak Subotica - KK Bosna 79:95
/Pipkins 15 - Talić 18/
Nedelja:
FMP - Crvena zvezda 90:89
/Nil 27 - Džons 19/
Ilirija - Dubai 70:85
/Murić 15 - Minc 20/
Ponedeljak:
18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)
20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)
*** Kvote su podložne promenama