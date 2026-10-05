Itane i Mario, izvolite, raspucajte se

Sudar sa mladim i poletnim momcima u pink opremi biće idealna prilika da Itan Tompson dobije veću minutažu, ulogu i pokuša da uhvati ritam.

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

Evidentno je da se ruki u Evropi muči na startu sezone. Nekadašnji član Indijane još uvek ne može da se navikne na evropski stil igre, način odbrane, agresivnost protivničkih ekipa, što je i normalno. Svima je bilo jasno od momenta kada se ovaj tim sklopio da će Tompsnu biti potrebno najviše vremena da se uhoda i dođe do izražaja, a pitanje je da li je i koliko puta uopšte zagazio na evropsko tlo, tako da je za njega ovo kompletno novi svet.

Međutim, kako je igranje u crno-belom uvek pritisak, a nije kao da vremena ima napretek, pogotovo kada ste projektovani za drugu poentersku violinu ekipe, onda je jasno da svaka šansa za raspucavanje i hvatanje ritma mora da se iskoristi. Utakmica protiv Mege idealna je za tako nešto jer uz svo dužno poštovanja momcima u pink opremi, intenzitet utakmice teško da će biti na nivou kao kada se igra protiv evroligaške ekipe. Ukoliko bi Tompson došao do kakve-takve poenterske partije, sigurno da bi mu narastao nivo samopouzdanja koji bi mu pomogao da pruži mnogo bolje partije i u elitnom klupskom takmičenju.

Takođe, ovaj meč može biti i od velike koristi za Marija Nakića. Nekadašnji član Reala dugo vremena nije imao neku konkretnu ulogu među crno-belima. Međutim, brojne povrede uslovile su Đoana Penjaroju da mu pruži priliku u Parizu i Minhenu. Nije to bila ništa spektakularno, ali je Nakić pokazao da u ovakvim okolnostima može biti koristan. Pogotovo je dao određeni doprinos na startu utakmice sa Bajernom, pogodio dvojku i šut sa distance, ukrao loptu i dao određeni nagoveštaj da Penjaroja u budućnosti može da računa na njega.

Izuzetno je važno da se momci poput Nakića razigraju jer bi tako rotacija postala duža, a a ujedno bi nosioci igre dobili priliku da se u određenoj meri rasterete. Koliko je bitno grupnu fazu ABA lige odigrati dozirano najbolje pokazuje prošla sezona. Partizan Mozzart Bet lane je protiv FMP-a platio skupu cenu i možda izgubio takmičarsku godinu posle onoga šta se desilo na tom meču (sigurno da niko ne želi da se priseća toga), tako da Itane, Mario i ostali, izvolite, dokažite se.

LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

/Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost 72:77

/Rebec 16 - Ferel 17/

Subota:

Cedevita Olimpija - Cibona 89:76

/Hurt 21 - Mazalin 14/

Igokea - Slovan Bratislava 97:89

/Pen 18 - Nikolić 24/

Beč - Kluž 84:95

/Langović 23 - Smart 17/

Spartak Subotica - KK Bosna 79:95

/Pipkins 15 - Talić 18/

Nedelja:

FMP - Crvena zvezda 90:89

/Nil 27 - Džons 19/

Ilirija - Dubai 70:85

/Murić 15 - Minc 20/

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama