Itudis ima novog beka: Karington potpisao za Hapoel

Krenuo je Ofer Janaj sa pojačanjima. Posle ozvaničenja Amira Kofija, Hapoel iz Tel Aviva objavio je da je drugo zvanično pojačanje Kadim Karington.

On dolazi iz Hapoela iz Jerusalima, a dobra stvar je što ima i izraelski pasoš, tako da može da igra kao domaći igrač i najverovatnije nosi ekipu Dimitrisa Itudisa u izraelskom prvenstvu. Očekuje se da Hapoel u narednom periodu nastavi sa ozvaničavanjem novajlije, pre svih Zeka Ledeja i Tamira Blata.