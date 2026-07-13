Itudis ima novog beka: Karington potpisao za Hapoel
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 17:41
Izraelski reprezentativac dobio ugovor na tri godine
Krenuo je Ofer Janaj sa pojačanjima. Posle ozvaničenja Amira Kofija, Hapoel iz Tel Aviva objavio je da je drugo zvanično pojačanje Kadim Karington.
On dolazi iz Hapoela iz Jerusalima, a dobra stvar je što ima i izraelski pasoš, tako da može da igra kao domaći igrač i najverovatnije nosi ekipu Dimitrisa Itudisa u izraelskom prvenstvu. Očekuje se da Hapoel u narednom periodu nastavi sa ozvaničavanjem novajlije, pre svih Zeka Ledeja i Tamira Blata.
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Janaj je produžio saradnju sa Tajom Odijasijem, Antonijom Blejknijem, Denom Oturuom i Išom Vejnrajtom, tako da se Itudisu polako kompletira roster.
Karington je potpisao trogodišnji ugovor. Plejmejker (30, 193cm) stiže u Hapoel Zel Aviv nakon što je četiri sezone igrao za istoimeni tim iz Jerusalima. U tom period postao je i deo izraelskog nacionalnog tima i igrao je na Evrobasketu. U karijeru je nastupao još za Mornar, Limburg, Ludvinsburg, Monako, Real Betis i Dižon.
Sam igrač je istakao da je prezadovoljan što je deo Hapoela.
„Uzbuđen sam zbog ovog sledećeg poglavlja i zahvalan na prilici da se pridružim Hapoelu iz Tel Aviva, nakon što sam se takmičio protiv ovog kluba tokom proteklih nekoliko godina. Klub je pokazao neverovatan rast u poslednjih nekoliko godina i uzbuđen sam što ću biti deo ovog projekta,“ rekao je Karington.